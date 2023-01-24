"Впечатляет и приятно удивляет": политический эксперт расшифровал новые маневры Лукашенко (видео)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко известен своими маневрами и противоречивыми заявлениями. А его рассказ о том, что 2023 год станет годом мира, политический эксперт Максим Джигун назвал признаком расстройства личности диктатора.

Об этом говорилось в эксклюзивном интервью Джигуна ТСН.ua.

"Лукашенко маневрирует в Гаагу, хотя сам об этом не догадывается. То, что он военный преступник и несет ответственность за эту войну на уровне с Путиным, не вызывает дополнительных вопросов. Он обеспечивает российскую армию оружием, его страна стала площадкой для массовых обстрелов украинских территорий, именно территория Беларуси рассматривается как угроза для наступления со стороны РФ, возможно совместно с белорусской армией, все это создает условия, чтобы Лукашенко получил свой срок", — отметил эксперт.

Он добавил, что ВСУ и политическое руководство Украины никоим образом не рассматривают заявления Лукашенко как призывы к миру, потому что эти заявления должны выглядеть иначе.

"Беларусь должна разорвать отношения с Россией и осуществить изгнание российских войск со своей территории, тогда мы бы понимали, что в этом есть какое-то содержание. А так это не больше, чем слова. Мне кажется, что Лукашенко иногда теряет связь с реальностью "У него есть расстройство личности: с одной стороны, он позволяет обстреливать украинские города с белорусских территорий, с другой, он рассказывает, что 2023 год — год мира", — добавил Джигун.

По его словам, Лукашенко видит приближающееся военное поражение России.

"Он понимает, что запасов техники все меньше, мобилизовать россиян удается все хуже, экономических запасов фактически не остается, поэтому он стремится выбить для себя смягчение последствий", – сказал эксперт.

Напомним, диктатор РБ Александр Лукашенко подписал указ, которым предполагается призвать весной 2023 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси.

Также известно, что 19 января в Беларуси ближе к границе с Украиной перебросили боевые вертолеты. Речь идет об 11 вертолетах армии РФ. Возможно, это связано с военными учениями, которые продлятся до 1 февраля.

Читайте также: