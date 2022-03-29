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"Вперед, твиттер-воины": в Раде призывали распространять призывы об исключении России из Совбеза ООН

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"Вперед, твиттер-воины": в Раде призывали распространять призывы об исключении России из Совбеза ООН

Getty Images

Следует напомнить миру о последствиях того, если РФ не исключат из организации.

В Telegram-канале Верховной Рады опубликован призыв к распространению в Сети призывов к исключению России из Совета Безопасности ООН и других основных органов организации.

Об этом идет речь в сообщении 29 марта.

"Славное наше информационное войско! Перед нами стоит важная миссия – напомнить международному сообществу о катастрофических последствиях, если не исключить руссню из Совета Безопасности ООН", – отмечается в сообщении.

Авторы опубликовали три твиттер-сообщения с общей тематикой об исключении РФ из Совбеза и основных органов ООН. Их можно распространять в Twitter с комментарием по своему усмотрению. Однако в сообщениях обязательно нужно тегать @UN с таким призывом: #ExcludeRussia from the @UN Security Council! Россия является threat to global security! U can! Stay strong!

"Классически: комментарий, цитирование-распространение, лайк! Вперед, наши твиттер-воины! Верим в вас!" – отметили в Раде.

Напомним, в России после запрета властями самых популярных в мире соцсетей, в частности Instagram, пообещали создать его аналог – "Россграм", вызывающий смех.

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