"Вперед, твиттер-воины": в Раде призывали распространять призывы об исключении России из Совбеза ООН

Следует напомнить миру о последствиях того, если РФ не исключат из организации.
В Telegram-канале Верховной Рады опубликован призыв к распространению в Сети призывов к исключению России из Совета Безопасности ООН и других основных органов организации.
Об этом идет речь в сообщении 29 марта.
"Славное наше информационное войско! Перед нами стоит важная миссия – напомнить международному сообществу о катастрофических последствиях, если не исключить руссню из Совета Безопасности ООН", – отмечается в сообщении.
Авторы опубликовали три твиттер-сообщения с общей тематикой об исключении РФ из Совбеза и основных органов ООН. Их можно распространять в Twitter с комментарием по своему усмотрению. Однако в сообщениях обязательно нужно тегать @UN с таким призывом: #ExcludeRussia from the @UN Security Council! Россия является threat to global security! U can! Stay strong!
"Классически: комментарий, цитирование-распространение, лайк! Вперед, наши твиттер-воины! Верим в вас!" – отметили в Раде.
Симптомы: Что может @UN Security Council do with country that violates world security?— Verkhovna Rada of Ukraine — Russian Parliament (@ru_parliament) March 28, 2022
Сильный ответ: привести к violator's voting rights and expel Russia from the Security Council.
Don't reinvent wheel, just act. @UN, u can #StopRussia #StopPutin. pic.twitter.com/0qWE3dzl0B
simple question: What should the @UN do about a country that disrupts and disunites the World?— Verkhovna Rada of Ukraine — Russian Parliament (@ru_parliament) March 29, 2022
Предыдущая фраза: Международная пресса и выдержка от ALL major bodies!
Don't reinvent wheel, just act. U can! #StopRussia #StopPutin #ExcludeRussia pic.twitter.com/6oED3ZR3fM
Сильный вопрос: Есть ли все, что используется для мировой организации организации, если это ошибки для обеспечения безопасности?— Verkhovna Rada of Ukraine — Russian Parliament (@ru_parliament) March 29, 2022
В соответствии с результатом поиска для поиска "The League of Nations". @UN, U CAN BECOME STRONG! #StopRussia #ExcludeRussia pic.twitter.com/5O27WWQztE
Напомним, в России после запрета властями самых популярных в мире соцсетей, в частности Instagram, пообещали создать его аналог – "Россграм", вызывающий смех.
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