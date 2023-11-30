"Впереди кровавая зимняя битва": польский офицер спрогнозировал продолжительность войны в Украине и действия России

Эксперт, занимающийся анализом российской армии, подполковник запаса армии Польши Мацей Каравай считает, что зимой война России против Украины не остановится и стоит ожидать "кровавые битвы". Однако он убежден, что долгая война России невыгодна.

Об этом он сказал в комментарии польскому изданию Onet.

Польский офицер считает, что несмотря на холодную погоду, на фронте будет много боевых действий. Он отмечает, что Украину ждет "зимняя битва".

"Больше всего будет происходить в районе Авдеевки, но, возможно, и в других местах. Россия имеет хорошие ресурсы, но скорее только для точечных боев. Украина была достаточно хорошо истощена контрнаступлением. Россияне, конечно, не беспокоятся о таких вещах, ведь они могут пополнить потери в 20 000 человек за месяц. Обычно это низкопробные солдаты, например, пленные", - считает он.

По мнению польского офицера, этой зимой бои на фронте могут быть еще более кровавыми, чем в прошлом году.

"Потери как с одной, так и с другой стороны уже гораздо больше. Это типичная война на истощение. Россияне это хорошо для себя просчитали. Они просчитали, что могут потерять людей и некачественную технику, потому что украинцы будут вынуждены использовать боеприпасы, которые они получают от Запада. Однако, по моему мнению, долгая война не выгодна и России. Она будет искать прекращения огня или другого решения", - считает он.

Напомним, ВСУ рассказали, как погода влияет на работу ПВО.

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