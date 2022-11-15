"Впереди может быть около 20 ударов": Зеленский обратился к людям и предупредил об опасности (видео)

Президент Владимир Зеленский во вторник вечером, 15 ноября, записал видеообращение к украинцам в связи с массированными ракетными обстрелами Украины.

Президент предупредил, что опасность обстрелов все еще остается и призвал людей находиться в укрытиях.

"Желаю здоровья. 85 ракетных ударов выпущено по Украине, по нашим городам, по энергетической инфраструктуре. Понятно, чего хочет враг – он своего не добьется. Еще впереди может быть около 20 ударов, так что прошу вас всех берегите себя, и будьте в укрытиях некоторое время. Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах нашей страны. Мы работаем, все восстановим, переживем", — говорится в обращении президента.

Напомним, армия РФ во время массированной атаки во вторник, 15 ноября, выпустила по Украине около 100 ракет — самая массированная ракетная атака по Украине от 24 февраля.

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