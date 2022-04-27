"Впереди – несколько чрезвычайно тяжелых недель": Резников сообщил о ситуации с оружием и наступлением России

"Впереди – несколько чрезвычайно тяжелых недель": Резников сообщил о ситуации с оружием и наступлением России

Министр обороны Алексей Резников по итогам встречи представителей оборонных ведомств более 40 стран на авиабазе США в Рамштайне заявил, что помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни потребуется "вся наша стойкость и чрезвычайное единство".

В частности, Резников отметил создание Консультативной группы по обороне Украины. Этот постоянный механизм позволит оптимизировать и ускорить важные процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.

Об этом министр написал в Сети 27 апреля.

"Наши воины уже некоторое время овладевают западным оружием. Мы не афишировали эту работу, чтобы обеспечить комфорт нашим партнерам. Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на те образцы вооружений и техники, относительно предоставления которых Украине пока нет политических решений. Когда эти решения будут приняты, в чем я лично не сомневаюсь, мы уже будем готовы", – говорится в сообщении.

Общий вывод по итогам собрания на базе Рамштайн – речь идет о действительно исторических изменениях, которые в ближайшие недели-месяцы будут материализованы, подчеркнул Резников.

"В целом коалиция в поддержку Украины против кремлевского зла усиливается. В то же время я хочу, чтобы у всех нас были верные ожидания. Впереди – несколько чрезвычайно тяжелых недель. Практическая реализация договоренностей, учеба и логистика требуют определенного времени. А Россия накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас", – заметил глава Минобороны.

"Помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни потребуется вся наша стойкость и чрезвычайное единство. Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам какую-то боль. К сожалению, до победы мы еще будем терять наших воинов. Еще будут разрушения и болезненные жертвы. Мы должны выдержать. И мы выдержим!" – подчеркнул Резников.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на встрече министров обороны 40 государств мира Запад четко поставил вопрос о том, что речь идет о военной победе Украины в войне с Россией.

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