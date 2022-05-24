Впереди очень тяжелый месяц битвы за Донбасс: в МВД предположили, сколько будут продолжаться боевые действия

Впереди очень тяжелый месяц битвы за Донбасс: в МВД предположили, сколько будут продолжаться боевые действия

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что война переходит в затяжную фазу и впереди очень тяжелый месяц битвы за Донбасс. В то же время оккупанты пытаются отвлечь внимание украинских сил от Донбасса.

Денисенко подчеркнул, что украинцы должны готовиться к продолжению боевых действий, вероятно, в течение месяцев.

Об этом он сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах 24 мая.

"На самом деле мы должны понимать, что, несмотря на все наши достижения первых трех месяцев, впереди, возможно, одна из самых сложных фаз этой войны. Впереди действительно очень тяжелый месяц этой битвы за Донбасс", — сказал советник министра внутренних дел.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день война переходит в сложную затяжную фазу. По его словам, российские войска будут продолжать воевать, и, к сожалению, будут делать это умнее, чем в начале.

"Пока они бросают все свои силы, которые у них только есть, на то, чтобы на относительно узкой линии фронта попытаться оцепить наши войска на Луганщине и пробовать двигаться на Донетчине. Пока мы отбиваемся", – проинформировал Денисенко.

Он также заявил, что нужно готовиться к продолжению боевых действий, вероятно, в течение месяцев.

"То есть это не будет неделя-две, к сожалению, речь должна идти о месяцах", — сказал советник главы МВД.

В то же время он сказал, что активная фаза войны не может длиться слишком долго.

По словам Денисенко, российские оккупанты пытаются отвлекать внимание от Донбасса, сковывать достаточно крупные украинские контингенты, в частности, в Сумской, Черниговской и Киевской областях, потому что в Беларуси начались маневры.

"В Беларусь перекидывают "Искандеры". И это все делается для того, чтобы мы максимально растягивали наши силы на большой территории", – объяснил советник министра.

Напомним, ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что в дальнейшем существует угроза использования Россией территории Беларуси и непризнанного Приднестровья для нанесения ударов по Украине. РФ "на всех фронтах" готовится к возможным ударам и провокациям.

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