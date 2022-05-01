"Впереди решающие дни для нашего края": враг стягивает под Изюм все больше военных и техники

"Впереди решающие дни для нашего края": враг стягивает под Изюм все больше военных и техники

Россияне продолжают стягивать под большее число военных и техники со стороны Харьковской области, то есть с Изюма в направлении Барвенкового.

Боровская поселковая территориальная громада, почти в 40 километрах от самого Изюма, остается временно оккупированной российскими военными.

Там сообщили, что количество живой силы противника и вражеской техники на территории общины в последнее время растет.

"Больше всего их сосредоточивается в юго-восточной и восточной частях общины. Населённые пункты в этой местности являются наиболее опасными для мирных жителей", — сообщили там.

По-прежнему в общине нет электроэнергии, водоснабжения, мобильной связи, интернета, наличных денег. В некоторых населенных пунктах отсутствует газоснабжение.

Работают несколько продуктовых магазинов и аптек.

Некоторые необходимые лекарства также можно получить в Боровской центральной больнице. Здесь запасы медицинских препаратов пополняли перед оккупацией. По состоянию на 10.04.2022 года больница была обеспечена инсулином не менее двух месяцев, а также лекарствами для нормализации давления и сердечными препаратами.

Местные власти, работая дистанционно, не оставляют попыток найти возможности доставить гуманитарную помощь в общину, а также добиться организации зеленых коридоров для эвакуации населения. К сожалению, кафиры не дают такой возможности.

"Впереди решающие дни для нашего края. Верим в ВСУ, будем сплачиваться, поддерживаем друг друга", — добавили в громаде.

Напомним, харьковские работники социального центра под обстрелами вывозили детей без родителей на более безопасную территорию.

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