"Впереди – сложные битвы": Зеленский рассказал о ситуации на фронтах по разным направлениям

Российские оккупанты отступают на севере, но усиливают свое присутствие на востоке и юге.

Война продолжается и российские оккупанты не уходят с украинской земли. Заметно их отступление на севере страны, однако на востоке и юге они атакуют с большей силой.

Об этом в ночном обращении 2 апреля сказал президент Украины Владимир Зеленский.

На севере нашей страны продолжается уход оккупантов. Медленный, но заметный. Где-то их выгоняют с боями. Где-то они сами оставляют позиции. После них – сплошная катастрофа и очень много опасностей. Это правда. Первое – бомбардировки могут продолжаться. Второе – они пройдут всю эту территорию. Пройдут дома, минируют технику, даже тела убитых людей. Очень много растяжек, очень много других опасностей…", – рассказал Зеленский.

Украинские военные продвигаются вперед и освобождают населенные пункты.

"Мы продвигаемся вперед. Продвигаемся осторожно. И каждый, кто возвращается на эту территорию, тоже должен быть очень осторожным! Еще невозможно возвращаться к обычной жизни, как было. Даже на тех территориях, которые мы возвращаем после боев. Еще нужно подождать. Ждать, когда наша земля будет разминирована. Ждать, когда можно будет заверить вас, что новые обстрелы невозможны", — подчеркнул президент.

Сложная ситуация в восточных и южных областях.

"На востоке нашей страны ситуация остается крайне сложной. Российские военные нагоняют на Донбасс, на Харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности – как внутренние, так и внешние. Обязательно", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "впереди – сложные битвы. Сейчас еще нельзя думать, будто мы уже прошли все испытания. Мы все хотим победы. Но когда она будет – каждый это увидит. Каждый это почувствует – что наступает мир".

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