"Впереди тяжелая война": Пригожин раскритиковал армию РФ и призвал ввести "военное положение"

Основатель террористической группировки ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в одном из интервью рассказал, что впереди россиян ждет тяжелая война. И что оккупанты находятся в таком состоянии, что могут потерять Россию. Главарь "вагнеровцев" призвал ввести военное положение, закрыть все границы и работать на войну.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал политконсультант Дмитрий Васильев.

"Он понимает, что война уже проигрывается. Именно поэтому он отводит свои войска из Бахмута, потому что понимает, что там будет очень горячо. Соответственно он делает те призывы, потому что Пригожин сотрудничает с Кремлем и об этом говорят многие эксперты и инсайды. иИ по риторике можно об этом также догадаться, поэтому он делает те призывы российскому обществу, которые хоть как-то должны пробудить людей, чтобы они, как Лапин, кричали "За Родину", — рассказал эксперт.

Но как отметил Васильев, российское общество не хочет этого делать: большинство пытается или убежать, или не пойти на войну или сдаться в плен.

"Да, есть абсолютно преданные россияне, которые думают, что они воюют "за Родину", там достаточно профессиональные воины. Но массово такого не случается и не случится. Они просто тестируют общество, насколько его можно прокачать для того, чтобы оно хоть как-то начало реагировать. А вот россияне не хотят этого делать, потому что они начинают, видимо, отделять себя от Путина.Теоретически, я не думаю, что что-то изменилось. У ни даже не частичная, а полная мобилизация по электронному письму, даже если человек его не получил — он уже считается мобилизованным", — отметил Дмитрий Васильев.

Следовательно, если россиянин не явится в мобилизационный пункт – он нарушает закон и его уже не выпускают за границу:

"То есть все признаки того, что эта мобилизация продолжается. Но военкоматы РФ не могут справиться с таким потоком, они к этому не готовились. Поэтому они могут провозгласить военное положение и полную мобилизацию, но военкоматы не справятся с таким потоком вовлеченных в войну против Украины". Кроме того, нечем вооружить этих мобилизованных. Поэтому они и не провозглашают это военное положение, потому что понимают, какая проблема есть и у Минобороны, и в Генштабе, ну и вообще в России", — добавил политконсультант Дмитрий Васильев.

Напомним, Пригожин заявил о выводе своего подразделения ЧВК "Вагнера" из Бахмута. По его словам, наемники "захватили все обещанные территории".