Впереди тяжелое лето: Россия стягивает войска к границам и готовится к учениям в Беларуси

Украинский военный / © Associated Press

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Россия готовится к эскалации наступательных операций. Аналитики говорят, что летняя кампания может стать "последним шансом" Кремля. Враг стягивает войска в Сумскую и Харьковскую области и стремится пересечь адмграницу Днепропетровщины. А российские генералы убеждают Путина, что им удастся захватить всю Донецкую и Луганскую области. В то же время, президент Владимир Зеленский предупреждает: Россия "готовит что-то" в Беларуси, что может угрожать не только Украине, но и странам Балтики и призывает всех быть готовыми.

Какие перспективы летнего наступления РФ? Какие приоритетные цели для врага? Способна ли РФ оккупировать крупные города, такие как Сумы или Харьков? Какие группы ФСБ есть у Путина и какие планы у каждой из них? Какую программу "минимум" и программу "максимум" преследует Кремль на лето 2025 года и насколько эти планы реалистичны? И самое главное - как остановить российского диктатора - разбирался TSN.ua вместе с военными и аналитиками.

Стратегические планы Кремля

По информации издания The Washington Post, Россия готовит масштабное наступление в Донецкой области этим летом, одновременно усиливая давление на северные границы Сумщины и Харьковщины. Для Кремля приоритетом остается полный захват Донецкой области, с особым вниманием к Константиновке и Покровску. Сейчас под российским контролем находится около 70% региона. Полная оккупация Донецкой и Луганской областей и выход на админкордорны остается приоритетными целями для Кремля, которые были поставлены еще в 2014 году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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Битва за Часов Яр и Торецк, которые уже превратились в настоящие города-крепости, становятся ключевым испытанием для этих амбиций и символом ожесточенного сопротивления украинских защитников. Российское командование, осознавая стратегическое значение этих населенных пунктов, которые являются "воротами" в Краматорск и Константиновку, а следовательно, и к полному контролю над Донецкой областью - бросает туда значительные силы.

Цель россиян на Донбассе. Карта Deep State

Покровское направление также остается приоритетным. Город расположен на критически важных автомобильных путях. В частности, через него проходит трасса Т-0504, которая является основной логистической артерией для украинских войск, обеспечивающих такие города, как Константиновка, Часов Яр и Торецк. Перерезание этой трассы или контроль над ней позволит России значительно нарушить украинские линии снабжения на всем восточном фронте.

Покровск. Карта Deep State 26.05.2025

Харьковское и Сумское направления: Россия осуществляла атаки на границе Сумской и Курской областей в апреле 2025 года с целью создания "буферной зоны". Хотя ISW считает, что Россия вряд ли сможет захватить Сумы в ближайшей перспективе, Кремль может использовать дальнейшие продвижения в Сумской области для выдвижения территориальных требований во время будущих мирных переговоров.

Херсонская область: В апреле 2025 года Владимир Сальдо, глава оккупационной администрации Херсонской области, сделал громкое заявление, свидетельствующее о новых, расширенных территориальных претензиях Кремля. По его словам, "возвращение" западного (правого) берега Днепра России является "принципиально важным" и "абсолютным приоритетом". Однако Сальдо не ограничился только Херсонщиной. Он призвал Россию полностью контролировать районы реки Днепр, которые проходят через Херсонскую, Запорожскую и Днепропетровскую области.

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Летняя кампанию: программа "минимум" и "максимум"

Офицер по психологической поддержке, инструктор ВШК имени Евгения Коновальца с позывным "Слон", который сейчас находится на Харьковском направлении, в комментарии TSN.ua рассказал, какими могут быть перспективы российского летнего наступления.

"Россияне попытаются выполнить "программу минимум" в надежде на то, что приблизиться к выполнению "программы максимум". "Программа минимум", одной фразой, - это увеличение захваченных украинских территорий. Если точнее - они попытаются дожать Покровск и Часов Яр. Если/когда это удастся, - попытаются продвинуться на Константиновку, а после Покровска, вероятно, на Дружковку. Безусловно, вершиной реализации "программы минимум" является захват всей Донецкой области, - рассказал военный.

Конечно россияне могут ступить на территорию Днепропетровской области. Военный напоминает, что они уже подошли к ней вплотную. Но никакого значения это не будет иметь.

"То, что какие-то россияне с посадки в Донецкой области заскочат в посадку в Днепропетровской области вообще ничего не изменит", - подчеркнул он.

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Офицер по психологической поддержке, инструктор ВШК имени Евгения Коновальца с позывным "Слон"

Попытки создать "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях уже ведутся, но, по его мнению, российское военное командование не рассчитывает на значительные успехи в этом направлении. Итак, программа "минимум" России на этот год - это полный контроль над Донецкой областью и создание хоть каких-то плацдармов в Днепропетровской, Сумской и, возможно, Харьковской областях.

"Но создание этих плацдармов будет происходить исключительно ради политического эффекта. Российские генералы, к сожалению, не такие тупые, чтобы рассчитывать на что-то существенное", - отметил он.

Военный убежден, что российские войска не будут осуществлять высадку десанта на правый берег Херсонщины, а также не смогут захватить Запорожье или осуществить глубокое продвижение на Днепропетровщине. Это мнение подтвердил и Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 27 мая. Глава государства подчеркнул, что такие действия, в частности форсирование реки Днепр, абсолютно невозможны, особенно учитывая огромные потери, которые влечет за собой подобная операция.

"Слон" отметил, что как украинская, так и российская армии не имеют достаточных сил для достижения решительных результатов. Российская армия имеет ограниченное количество артиллерийских снарядов, хотя привыкла к их грандиозному расходу. У них существенно уменьшилось количество бронетехники, а качество большинства личного состава очень низкое. Российские солдаты часто воюют из-за штрафной дисциплины, что приводит к тому, что командиры не жалеют своих подчиненных, не уделяют внимания их подготовке и почти никогда не организуют эвакуацию раненых.

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"На том участке фронта, где я нахожусь, за последние полгода мы лишь дважды фиксировали признаки того, что россияне думали об эвакуации раненых. Таких солдат используют в большом количестве в "тупых" атаках, которые часто не имеют перспектив на успех", - рассказал военный.

Есть ли у россиян силы выполнить программу "максимум"?

О возможности выполнения россиянами "программы-максимум", военный осторожно заметил, что сил "впритык". Российские генералы, а особенно сам Путин, считают, что сил хватит, но невероятно много, по словам "Слона", зависит именно от Украины. Ситуация в Покровске и Часовом Яру очень сложная, и фактически, говорит он, уже идет битва за Константиновку, но это не означает потери позиций.

"Даже в худшем случае, потеря Покровска и даже Константиновки не будет означать прорыва фронта, разгрома украинской армии или потери всей Донецкой области. Россияне могут "продавить" фронт почти везде, где попытаются, но нигде не смогут его прорвать", - отмечает он.

Для достижения даже ограниченных успехов россиянам приходится концентрировать почти все свои силы: перебрасываются лучшие подразделения (особенно дроноводы), большинство пополнения и значительно больше боеприпасов, включая снаряды, КАБы и "Ланцеты". По словам "Слона", российские войска не могут наступать с такими усилиями на двух фронтах одновременно. Негативно на действия россиян влияет и то, что соображения пиара часто доминируют над соображениями военной необходимости. Примерами таких действий являются попытки зайти в Днепропетровскую область или полностью выбить украинские войска.

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Попытаются ли россияне полностью уничтожить украинский плацдарм на левом берегу реки Оскол?

Военный с позывным "Слон" рассказал, что хотя наступление на Купянск и Боровую не даст особых военных перспектив, удачный прорыв к переправе через реку Оскол позволит россиянам достичь заметного медийного эффекта.

"Это нивелирует значительную часть наших успехов, достигнутых осенью 2022 года. К тому же, россиянам будет легко закрепить свои позиции. Хотя река Оскол не позволит им быстро развивать наступление, нам, в свою очередь, будет крайне сложно контратаковать", - подчеркнул военный.

Боровая, Харьковская область. Карта Deep State 26.05.2025

Сейчас такая операция не просматривается, поскольку россияне надеются достичь больших успехов на других направлениях. Однако, если у них останутся силы или время на "последний удар", очень вероятно, говорит военный, что это будет именно на Боровую.

Что касается программы "максимум" России, то она выходит за пределы чисто военного противостояния. Их цель - заставить Украину к капитуляции, и этого можно достичь только благодаря факторам политического и идеологического (даже психологического) характера. Ход боевых действий здесь является важным, но не окончательным, отмечает военный.

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Кадровые изменения в российском командовании: с чем это связано?

Кремль осуществил значительные кадровые перестановки в высшем военном командовании, что, вероятно, отражает намерение унифицировать определенную тактику ведения войны. Главнокомандующим Сухопутными войсками России назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев. Эта ротация является особенно показательной, учитывая его предыдущий опыт и методы, примененные на фронте. Мордвичев ранее занимал две ключевые должности: командующего Центральной группировки войск (ЦУВ) и Центрального военного округа (ЦВО) России. Под его руководством российские силы осуществили захват Авдии

По данным Института изучения войны, вероятно, назначение Мордвичева свидетельствует об одобрении Кремлем тактики позиционной войны и изнурительных пехотных атак, которые были успешно, хотя и чрезвычайно дорогой ценой, применены на Авдеевско-Покровском направлении с конца 2023 года. Российское руководство, судя по всему, стремится распространить эти операционные концепции на весь состав Сухопутных войск для усиления даже незначительных продвижений.

Андрей Мордвичев является одним из немногих российских командиров, которому удалось достичь тактических прорывов через украинские линии обороны за последние два года, что сделало его одним из самых известных военачальников России на данный момент. Однако эти ограниченные тактические успехи имели чрезвычайно высокую цену. Российские войска понесли значительные потери личного состава и техники, продвинувшись лишь примерно на 60 километров с момента передислокации подразделений на Авдеевско-Покровское направление в октябре 2023 года.

Назначение Мордвичева, вероятно, также является попыткой передать "уроки" и тактику, отработанные под его командованием, остальным российским военным подразделениям. Аналитики Института изучения войны ранее уже отмечали, что российские подразделения на Купянском и Великоновосельском направлениях стали применять аналогичные изнурительные атаки, подобные тем, что были использованы при захвате Авдеевки. Это подчеркивает стремление Москвы унифицировать эту, хоть и жестокую, но, по их мнению, эффективную тактику по всему фронту.

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Учения "Запад-2025": угроза из Беларуси может повториться?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский еще 9 апреля 2025 года заявил, что одной из целей военных учений "Запад-2025" в Беларуси, в которых будут участвовать Вооруженные Силы РФ, может стать скрытое создание группировок наступательных войск. Это прямая аналогия с февралем 2022 года, когда масштабные учения "Союзная решимость" в Беларуси превратились в плацдарм для полномасштабного вторжения на Киев.

Во время того как проходили переговоры в Стамбуле между российской и украинской делегациями 16 мая, министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Беларусь. Главной темой было дальнейшее укрепление "общего оборонного пространства" Союзного государства России и Беларуси на фоне "сложной международной ситуации". Белоусов подчеркнул, что "Россия и Беларусь - это не просто союзники. У нас общее оборонное пространство, которое мы укрепляем из-за очень сложной международной ситуации. Мы должны его усилить как можно быстрее". Лукашенко и Белоусов обсудили подготовку к будущим с

Министр обороны Беларуси, генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил о предстоящем значительном пополнении белорусской армии российской техникой, а именно современными самолетами Су-30СМ2 уже в ближайшие недели. Стоит добавить, что самолеты Су-30СМ2 являются модернизированной версией Су-30СМ, включающей улучшенную авионику и расширенные боевые возможности. Производство этих самолетов для Беларуси на Иркутском авиационном заводе было анонсировано еще в июне 2024 года. Кроме истребителей, Беларусь получит также вертолеты Ми-35, бронетранспортеры БТР-82А, специализированную технику для радиоэлектроники.

Хренин подчеркнул, что вся эта техника предназначена для изучения и практического применения новобранцами. Он также подчеркнул, что в этом году на белорусских военнослужащих ляжет большая нагрузка в связи с проведением учений "Запад-2025", маневров по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также многочисленных проверок, полевых выходов и боевого обучения. Это все, по его словам, станет важным опытом для призывников. Белорусское Министерство обороны официально заявляет, что учения будут носить оборонительный характер и направлены на оценку

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Существует беспокойство, что учения могут быть использованы для открытия нового фронта на северном направлении против Украины или даже против стран Балтии, как предполагают некоторые представители белорусских оппозиционных кругов (например, БЕЛПОЛ). Даже без прямого наступления, сам факт проведения таких масштабных учений вблизи украинской границы заставляет Украину держать там значительные силы и средства, отвлекая их от более активных участков фронта. Несмотря на заявления белорусской стороны о соответствии Венскому документу о мерах доверия и безопасности, Беларусь не

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в комментарии TSN.ua рассказал, что стратегические учения, которые запланированы на осень, проводятся еще с 70-х годов прошлого века. И они, то есть страны ОДКБ, отрабатывают стратегические операции против НАТО и его западной части. Самусь считает, что сценарий с Беларуси и России однозначно будет отрабатываться.

По его словам, если нынешнее российское наступление на Донбассе захлебнется (а значительных прорывов пока не наблюдается), Россия может сменить фокус. Возможным вариантом является начать операцию против Литвы, Эстонии или Сувалкского коридора, соединяющего Литву и Польшу. Эксперт считает, что в этом направлении Россия имеет гораздо больше шансов на успех, поскольку, в отличие от украинской армии, которая доказала свою способность противостоять России, возможности Европы и НАТО в противостоянии России вызывают у него сомнения.

Самусь отмечает, что российские спецслужбы и генералы знают об этой слабости НАТО. Понимая, что сейчас ни НАТО, ни Европейский Союз не могут серьезно повлиять на Россию, Кремль может решиться на такую операцию. Это позволит России показать эффективность своих вооруженных сил, усилить свою позицию на любых переговорах с Западом и, конечно, создать хаос для развала НАТО. Эксперт предполагает, что не все страны НАТО согласятся активировать Статью 5 в случае нападения на Балтию, что приведет к глубокому кризису в Альянсе и позволит России оккупировать значительную часть Балтии.

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Военный "Слон" убежден, что большого наступления из Беларуси в сторону Украины не будет, поскольку российским войскам "нечем наступать". Однако, если они попытаются осуществить какой-то небольшой заход в Черниговскую область (исключительно с целью пиара и психологического давления), то какие-то локальные действия со стороны Беларуси возможны. Однако, отмечает он, ничего похожего на то, что было в феврале 2022 года, не ожидается.

"Последний шанс" Кремля и группы влияния в РФ

Наступательная операция России, которая длится с ноября 2023 года и охватила весь 2024 год, сейчас переходит в летнюю фазу. Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в комментарии TSN.ua рассказал, что мы уже находимся внутри этой кампании. Российские наступательные действия продолжаются, сосредотачиваясь преимущественно на Покровском направлении, хотя наблюдаются попытки давления на Волчанском и Купянском направлениях. Активные действия также зафиксированы в приграничных районах Курской, Сумской и Белгородской обл.

Самусь предполагает, что приоритетом для России остается оккупация всего Донбасса. По его словам, российские генералы пытаются убедить Путина, что им удастся захватить Донецкую и Луганскую области, а также зайти в Сумскую область. Эта попытка связана со стремлением России усилить свои переговорные позиции, особенно учитывая возможность переговоров с администрацией Трампа.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь

По мнению эксперта, 2025 год является для России "последним шансом" на значительные успехи. Он объясняет это тем, что российская экономика находится под давлением, цены на нефть падают, и ситуация для Кремля в 2025 году будет гораздо сложнее, чем в 2024-м. Поэтому нынешняя активность является попыткой максимально использовать имеющиеся ресурсы.

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Самусь, однако, не верит в успех российских намерений. Он отмечает, что ситуация для украинской армии сейчас лучше, чем в 2024 году, когда были проблемы с поставками вооружения и боеприпасов от США. Сейчас Украина имеет ресурсы для формирования корпусов, улучшения управления, координации и генерации сил, а также не имеет проблем с боеприпасами и дронами.

Эксперт также указывает на внутренние процессы в окружении Путина. Существует группа, активно зарабатывающая на войне (в частности, Чемезов, Патрушев, Киренко, Вайно), которая заинтересована использовать последние бюджетные средства, прежде чем влияние падения цен на нефть станет ощутимым. Их логика заключается в том, чтобы "выгрести" как можно больше денег и перевести их в свои активы. Эта группа сейчас побеждает другую фракцию (представленную, например, Кириллом Дмитриевым), которая выступает за замораживание войны и начало бизнеса с западными партнерами.

"У них есть деньги, у них есть оружие, у них есть холопы, которые идут воевать. Зачем им останавливаться сейчас? Если бы Трамп начал давить сразу, например, ввел эмбарго на российскую нефть, например, в январе, как мы ему говорили - не надо тратить время. Но группа Виткофа с Джаредом Кушнером уверяла Трампа, что можно договориться через Дмитриева и заморозить войну и начать бизнес. Но они не понимают сути вообще того, что происходит вокруг Путина. Сейчас они говорят, что Путин изменился. Ничего он не изменился - он такой и был. Просто надо понимать, что вообще происходит

Самусь предполагает, что после нескольких месяцев попыток усилить переговорные позиции, к концу года возрастет шанс, что группа Дмитриева, которая имеет выход на Виткофа и Кушнера, убедит Путина заморозить войну.

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Как остановить Путина?

Директор Центра политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко в комментарии TSN.ua рассказал, что Россию можно заставить к переговорам о прекращении огня только при нескольких условиях. Он считает, что ключевым фактором является поставка западного оружия от США и ЕС, а также внутренняя консолидация Украины и сосредоточение всех ресурсов именно на войне, а не на других проектах.

"В нынешних условиях, когда Россия готовится к летнему наступлению против Украины и снова угрожает усилением войны, более действенным будет возобновление поставок оружия для Украины со стороны США. Очевидно, что Трамп бесплатно ничего делать не будет. США уже не выступают как союзник Украины, вместо этого они пытаются занять позицию посредника. Однако Трамп является бизнесменом, и продажа оружия означает получение прибыли. Тем более, что несколько заводов в США, в частности по производству артиллерийских снарядов, работают на поставки именно для Украины. Так зачем это прекращать? Это будет в

По словам Фесенко, если Украине удастся остановить врага и стабилизировать военную ситуацию, переговоры о прекращении огня станут неизбежными. Он объясняет это тем, что в случае, когда война зайдет в "тупик" и станет очевидно, что ни одна сторона не сможет ее выиграть, договариваться придется рано или поздно.

Фесенко подчеркивает, что решающий фактор - военный. Только, когда у Владимира Путина исчезнут иллюзии относительно возможности выиграть эту войну, возрастет шанс на переговоры. Однако, как отмечает политолог, к сожалению пока из-за Трампа такие иллюзии у российского диктатора все еще есть.

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Путинская "теория победы": без компромиссов к истощению Украины

Институт изучения войны последовательно подчеркивает ключевой момент в понимании стратегии Владимира Путина относительно войны в Украине: он не пойдет на компромиссы в мирных переговорах, пока Украина и ее западные партнеры не нанесут России ощутимых военных и экономических потерь, которые заставят его пересмотреть свою "теорию победы".

Эта "теория победы", которую Путин сформулировал в июне 2024 года, базируется на убеждении, что Россия способна выиграть войну на истощение против Украины. Кремль рассчитывает на постоянное, хотя и медленное, ползучее продвижение на неопределенный срок, одновременно препятствуя Украине проводить успешные, оперативно значимые контрнаступательные операции. Условие для такой победы, согласно путинской логике, заключается в том, что военные усилия России будут продолжаться, пока Запад будет поддерживать Украину. То есть, Путин верит, что Россия просто переждет поддержку Запада или истощит

По сути, эта стратегия является попыткой превратить конфликт в долговременный марафон, где выносливость и способность нести потери становятся главными факторами успеха. Аналитики отмечают, что пока Путин будет сохранять это убеждение, он не будет иметь стимула идти на реальные уступки, а любые предложения о переговорах с его стороны будут направлены лишь на фиксацию уже достигнутых территориальных завоеваний или получение тактической паузы для перегруппировки сил. Таким образом, по мнению аналитиков, единственный путь к принуждению Кремля к настоящим переговорам лежит через