"Впервые было двое суток прекращения огня": Зеленский рассказал, как происходила эвакуация с "Азовстали"

"Впервые было двое суток прекращения огня": Зеленский рассказал, как происходила эвакуация с "Азовстали"

В воскресенье, 1 мая, удалось приступить к эвакуации людей с «Азовстали». Первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром.

Сегодня удалось начать эвакуацию людей с «Азовстали». После многих недель переговоров, после многих попыток, разных встреч, людей, звонков, стран и предложений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Не было ни дня, чтобы мы не пробовали найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей. Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток прекращения огня", — отметил он.

По словам главы государства, удалось вывезти уже более ста гражданских – женщин, детей, прежде всего, спасавшихся от боевых действий именно там, именно на «Азовстали». Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром.

"Дай Бог. Дай Бог, чтобы все это не сорвалось. Там их встретит наша команда. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продлить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра", — отметил Зеленский.

Также президент поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке спасения людей и кто обеспечивает этот гуманитарный коридор.

"Благодарен каждому и каждому, кто договаривался: Ирине Верещук — координатору этого процесса, я благодарен нашей разведке, нашей команде. Давиду непосредственно (Давид Арахамия — Ред.), Андрею непосредственно (Андрей Ермак — Ред.), а также партнерам, которые присоединились и все же смогли помочь. В частности, ООН и Международный Красный Крест – спасибо», – резюмировал он.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне создали в Мариуполе гуманитарную катастрофу, продолжают бомбардировки, но за все будут отвечать. Президент Владимир Зеленский взял ситуацию под личный контроль, команда Офиса Президента и правительства работала над этой задачей нон-стоп.

"Удалось вывезти уже более 100 гражданских", - Зеленский об эвакуации из "Азовстали"

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