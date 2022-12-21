Впервые Patriot и высокоточные бомбы: США выделят Украине $1,8 млрд помощи — Associated Press

Во время возможного визита украинского президента Владимира Зеленского, США может принять историческое решение о выделении Украине значительной военной помощи.

США направят Украине 1,8 миллиарда долларов военной помощи в масштабном пакете, который впервые будет включать ракетную батарею Patriot и высокоточные управляемые бомбы для их истребителей, сообщили официальные лица США во вторник, когда администрация Байдена готовится привествовать президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом пишет Associated Press.

Представители США описали подробности помощи на условиях анонимности, поскольку о ней еще не сообщалось. Эта помощь является сигналом о расширении Соединенными Штатами видов современного оружия, которое они пришлют Украине для укрепления противовоздушной обороны страны из-за того, что Украина оказалась под растущим шквалом российских ракетных ударов.

По словам официальных лиц, пакет, который, как ожидается, будет объявлен в среду, будет включать около 1 миллиарда долларов оружия из запасов Пентагона и еще 800 миллионов долларов из-за инициативы содействия безопасности Украины, финансирующей оружие, боеприпасы, учебу и другую помощь.

"Зеленский и другие украинские чиновники давили на западных лидеров, чтобы они предоставили более совершенное оружие, включая Patriot, чтобы помочь своей стране в войне с Россией", — пишет СМИ.

Patriot станет самой современной зенитно-ракетной системой, которую Запад предоставил Украине для отражения российских воздушных атак. Время объявления военной помощи, когда Зеленский совершает свою первую поездку из Украины с начала войны, посылает сильный сигнал о том, что США продолжают поддерживать Украину, пока война затягивается.

По словам официальных лиц, в пакет также будет включено количество комплектов боеприпасов Joint Direct Attack Munitions или JDAM. Об их количестве не разглашается.

Комплекты будут использоваться для модификации массивных бомб путем добавления хвостового оперения и точных навигационных систем, чтобы вместо простого сброса с истребителя на их цель можно было выпустить и направить к цели.

Истребители и бомбардировщики США используют JDAM, и Пентагон работает над их модификацией, чтобы они могли использоваться Украиной.

США пока не дают Украине американские истребители. Россия предупреждала, что современные самолеты будут считаться провокацией, а США сегодня заявляли, что другое оружие подойдет лучше, ссылаясь на значительные потребности в обслуживании и обучении пилотов этих военных самолетов.

Поэтому вместо того, чтобы предоставить Украине эти американские самолеты, Пентагон помогает Киеву найти инновационные способы модернизации войск.

Пакет помощи также будет включать в себя не разглашенное количество ракет для высокомобильной артиллерийской ракетной системы, тысячи артиллерийских и минометных снарядов, грузовиков и противорадиационных ракет класса «воздух-земля» HARM.

По словам официальных лиц, настойчивые просьбы украинских лидеров и разрушительное разрушение гражданской инфраструктуры страны, включая потерю электроэнергии и тепла зимой, в конце концов преодолели оговорки США по поставкам Patriot.

«Руководители Белого дома и Пентагона постоянно заявляли, что обеспечение Украины дополнительной противовоздушной обороной является приоритетом. Официальные лица сказали, что с приближением зимы и усилением российской бомбардировки гражданской инфраструктуры этот вопрос стал более приоритетным», — читаем в сообщении.

Ранее официальные лица США отказались предоставлять Patriot Украине, поскольку это можно было считать эскалацией, которая вызвала ответ Москвы. Одна батарея Patriot обычно включает в себя восемь пусковых установок, каждая из которых может содержать четыре ракеты. Кроме того, высказывались беспокойства по поводу требуемой значительной подготовки и вопроса о том, понадобились бы войска США для их эксплуатации. Напомним, что президент Джо Байден категорически отказался отправлять какие-либо воинские части США в Украину.

Почему Запад колеблется о предоставлении Patriot

Военный эксперт Владислав Селезнев ранее заявил, что поставка современного высокотехнологичного вооружения странами, не входящими в Североатлантический альянс, приведет к эскалации конфликта. Но в то же время говорить об эскалации конфликта сейчас – нерационально и нелогично, потому что Россия и так постоянно использует немало видов вооружения для нанесения ударов по Украине.

К тому же в Госдепе прокомментировали угрозы России из — за возможного предоставления США Украине систем Patriot. В Государственном департаменте США убеждены, что провокатором является сама Россия.

А планы США отправить в Украину Patriot свидетельствуют, что США не хотят ждать капитуляции России слишком долго. В этом убежден публицист и социолог Андрей Пионтковский.

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