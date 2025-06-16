Русский солдат / © BBC

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В Украине судят российского солдата Дмитрия Курашова. Его подозревают в казни украинского военнопленного Виталия Ходнюка. Он ветеран украинской армии с позывным «Пингвином», погибшим на передовые.

Об этом пишет BBC.

Запорожский фронт: Найти «Пингвина» среди льда

Январь 2024 года. Замерзшая линия фронта на востоке Запорожской области была свидетелем очередного русского наступления. Украинский солдат снимал на видео последствия боя — изуродованную землю, воронки от снарядов, измельченные деревья. Две недели назад 18 российских штурмовиков прорвали оборону, захватив три украинских позиции. В том бою пять украинских защитников погибли, а также десять россиян. Впоследствии Украина возобновила контроль над этими участками.

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На видео, которое стало жутким свидетельством событий, украинский солдат идентифицировал тела своих погибших собратьев. «Это Витас, маленький», — сказал он, обращаясь к одному из погибших за его позывным. Затем он нашел еще одно тело: «Серебряное кольцо, это Гринч», — идентифицировал солдат.

Впоследствии, перевернув замерзшее тело, он вздохнул. Несмотря на ужасное состояние, лицо было узнаваемым. «Чем я могу тебя накрыть, чтобы ты не замерз?» — спросил он погибшего, накрывая его поврежденное лицо шлемом. «Мы нашли Пингвина», — констатировал солдат. Речь шла о 41-летнем ветеране украинской армии Виталие Ходнюке.

Виталий Ходнюк украинский военный. / © BBC

Суд над «Сталкером»: историческое дело о военных преступлениях

Год спустя, в январе 2025 года, российского солдата Дмитрия Курашова привели в суд в Запорожье. Его позывной — «Сталкер». Вокруг него было пять украинских военных. Также рядом был ротвейлер. Собака была обучена на запах русских и рвалась к Курашову. Солдата судили за то, что он мог казнить украинского военного. Этим военным был Виталий Ходнюк, известный как Пингвин.

Этот судебный процесс первый в своем роде в Украине. По данным украинских властей, с начала полномасштабного вторжения российские войска казнили по меньшей мере 124 военнопленных на поле боя. Однако Курашов — первый человек, привлекаемый к ответственности за это преступление. Его дело является одним из немногих среди десятков тысяч открытых дел о военных преступлениях, где подозреваемого удалось захватить в плен и привлечь в суд. Беспрецедентность добавляет тот факт, что трое бойцов собственного подразделения Курашова согласились свидетельствовать против него.

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В просторном зале суда Курашов сидел на стеклянной скамье подсудимых. Невысокий, с часто склоненной головой. Он производил впечатление сдержанного человека. Из-за потери одного глаза от гранаты на фронте ему приходилось возвращать все тело, чтобы оглянуться. Это не в первый раз, когда Курашов оказался на скамье подсудимых. Он уже дважды был заключен в Россию и принадлежал к тысячам осужденных, освобожденных государством для участия в войне.

Прокурор зачитал обвинения: Курашова обвиняют в расстреле Ходнюка, когда украинский солдат пытался показаться нарушением законов войны. Хотя сначала Курашов не признавал себя виновным, в суде он изменил свою позицию на признание вины. Неофициально он настаивает на своей невиновности, утверждая, что признал вину исключительно для ускорения процесса.

Тревожная статистика: рост казней военнопленных

В феврале 2025 г. миссия ООН в Украине рассказала об этом в своем отчете. Они нашли доказательства 79 казней, совершенных российскими военными с августа 2024 года. Также есть данные о трех незаконных убийствах, совершенных Украиной с помощью дронов.

ООН также зафиксировала по меньшей мере три телефонных разговора российских чиновников. В этих разговорах они предписывали или одобряли казни. У Украины также есть доказательства того, что российские командиры отдавали приказы о казнях вдоль линии фронта.

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Шторм-В: судьба пушечного мяса

Штурм фронта подразделением Курашова должен был стать первой настоящей операцией, лишь через несколько недель после вступления в войну. худших участков линии фронта.

Расследование СБУ: факты и вызовы

Операция началась рано утром 6 января 2024 под густым туманом. 18 человек «Шторма-В» подошли к линии фронта на двух бронетехниках и танке, и штурм начался. Курашова направили к небольшому скоплению окопов, где Ходнюк и другие скрывались после российских артиллерийских обстрелов.

Именно здесь версия Курашова расходится с версией обвинения и свидетельствами русских солдат. Обвинение утверждает, что Курашов призвал находящихся в окопе сдаться. Ходнюк вышел безоружным и опустился на колени с поднятыми руками, но Курашов расстрелял его из автомата АК-47. Курашов же утверждает, что стрелял не он, а другой россиянин, медик на позывной «Седой», которого позже убили.

Россиянам не удалось долго удерживать позиции. Только через несколько часов, разгромленные украинскими войсками, Курашов и другие уцелевшие выползли из окопов и сдались. Их отвели с фронта в украинскую бронетехнику и взяли в плен. Украинские солдаты, нашедшие тело Ходнюка, сообщили Службе государственной безопасности Украины (СБУ), что оно лежало лицом вниз, без оружия. Хотя у СБУ не было доступа к месту происшествия из-за его близости к линии столкновения, ведомство начало масштабное дистанционное расследование.

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Дмитрий Курашов, русский военный. / © BBC

Ответственный офицер СБУ в Запорожье, говоривший на условиях анонимности, объяснил, как Курашов оказался на скамье подсудимых.

«Первым шагом был допрос восьми военнопленных. Их допросили в качестве свидетелей, а позже их лица были полностью подтверждены через социальные сети, мобильные телефоны и частичные радиоперехваты, предшествовавшие происшествию. За всем подразделением в этом секторе следили», — рассказал он.

Сначала было два подозрения на смертную казнь. По словам одного из свидетелей, другого украинца позывной «Гринч» забили до смерти лопатой. Но СБУ не смогла этого доказать. «Полиграф не подтвердил информацию, и когда тела в конце концов вытащили из поля боя, ни у кого из них не было таких травм», — сказал следователь. «Мое мнение после изучения всех фактов состоит в том, что это было придумано.»

По его словам, это свидетельствует о способности Украины беспристрастно расследовать и преследовать военные преступления, несмотря на то, что она жертва и находится в состоянии войны.

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«Смотрите, у нас есть один подозреваемый, которого судят за казнь. Я подписал его и направил в суд, потому что мы собрали достаточно доказательств, указывающих на его вину. Если бы нашей целью было просто подозревать кого-то и отправлять в суд, через нас ежедневно бы проходило десять заключенных», — сказал следователь СБУ, имея в виду Курашова.

Украина демонстрирует исключительную серьезность расследования и привлечения к ответственности за военные преступления. Расследование СБУ по делу Курашова насчитывает более 2000 страниц доказательств. Каждый из свидетелей прошел видеореконструкцию происшествия на полигоне украинской армии. В суде прокурор и судьи прилагают все усилия, чтобы Курашов полностью понимал свои права, имел доступ к переводчику и возможность допрашивать свидетелей, хотя от последнего он пока отказывается. (Назначенный государством адвокат Курашова отказался от комментариев для BBC, ограничиваясь лишь административными вопросами и уточнениями в суде.)

Свидетельства против своих: бывшие заключенные на стороне обвинения

На суде против Курашова в первый день свидетельствовали трое его бывших товарищей. Они тоже были бывшими заключенными, как он. Все они пошли на войну, чтобы получить свободу. Один из них сидел в тюрьме за убийство двух наркоторговцев. Его срок был от 25 лет до пожизненного. Другой отбывал девять лет за то, что убил мужчину кирпичом во время потасовки. Третий получил восемь лет за тяжкие телесные повреждения.

Эти свидетели давали показания по видеосвязи. Они находились в другом зале суда, за стеклом. Дмитрий Зуев, которому 44 года, был главным свидетелем. Он рассказал, что видел, как Курашов приказал украинцам сдаться и выйти из окопа. Тогда Ходнюк вышел без оружия и стал на колени с поднятыми руками. Зуев сказал, что потом были выстрелы и взрывы, и видел, как Ходнюк упал. Зуев также опроверг слова Курашова о медике по имени Седой. Курашов утверждал, что «Седой» убил Ходнюка, но Зуев заявил, что его там не было.

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54-летний Олег Замятин засвидетельствовал, что у Ходнюка не было оружия, когда выходил из окопа.

41-летний Константин Зеленин, командир небольшой штурмовой группы Курашова, рассказал суду, что видел, как Ходнюк вышел из окопа с правой стороны с поднятыми руками.

«Потом, буквально за долю секунды, когда обстрел снова начался, я услышал очередь из автоматической винтовки», — свидетельствовал Зеленин. «Направо был Сталкер, и он был там один.»

Курашов сидел почти молча во время свидетельств своих бывших товарищей, лишь изредка переговариваясь со своим адвокатом. Пока неизвестно, будет ли он сам давать показания.

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Три окопа на передовой, где был убит Виталий Ходнюк, сняты украинским дроном вскоре после операции. / © BBC

От детдома в «Шторм-В»: путь Курашова на войну

На следующий день после одного из слушаний Курашов согласился рассказать, как он очутился на скамье подсудимых в Украине. Интервью было организовано СБУ в заброшенном здании в Запорожье, которое служба использует как конспиративную квартиру, и подтвердило основные факты биографии Курашова. Он смотрелся в хорошем состоянии и заявил, что добровольно согласился на интервью.

Путь Курашова к тому роковому месту на фронте, где погиб Ходнюк, начался в детском доме в Гремячинске — старом, заброшенном угольном городке в тысяче миль от Москвы, по дороге в Сибирь. Осиротев при рождении, Курашов воспитывался в групповом доме. Подростком он подрался с полицейским и был арестован за нападение. Он отсидел четыре года, но после освобождения не имел ни семьи, ни друзей, ни жилья, поэтому стал бродягой. Он начал грабить дачи и магазины ради еды и денег, что привело к очередному заключению, на этот раз в отдаленной исправительной колонии с осужденными на пожизненное заключение за самые жестокие преступления.

Через шесть месяцев после начала отбывания наказания в колонию прибыли представители российских военных и сообщили осужденным о возможности «перелистать новую страницу жизни». Курашову оставалось отбыть еще пять лет.

«Они сказали нам, что вы можете начать с чистого листа, стать чистым человеком», — рассказал он. «Просто подпишите этот контракт и уходите.»

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«Идти» означало «специальную военную операцию» в Украине. Курашов, по его словам, мало что знал о ней, но считал, что это лучше, чем еще пять лет в колонии или изгнание на улицу по истечении срока. Он подписал контракт и был немедленно отправлен в тренировочный лагерь на оккупированной территории Украины.

Отсутствие обучения и приказы казнить

Курашов описал свое подразделение как полностью составленное из «людей, которых жизнь угнетила и отвергла общество, которые были вне общества.» Он утверждает, что им дали только 21 день обучения, в течение которого они почти все время были пьяны.

«Они не хотели учиться или тренироваться», — вспоминал он. Все они говорили, что просто пришли умереть.

Никакого учения по Женевской конвенции, запрещающей убийство сдавшихся или более не представляющих угрозы людей, не было. Напротив, инструкторы предписывали им обратное.

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«Те, кто учил нас, как занимать позиции, говорили нам не брать пленных,» — сказал Курашов.

Его описание совпадает с показаниями его товарищей по подразделению, которые рассказали украинским следователям, что им приказано казнить пленных и бросать гранаты в блиндаже, даже если враг сдался. Это также совпадает с свидетельствами других российских военнопленных.

«Я не помню учения по международному гуманитарному праву», — недавно заявил ООН российский военнопленный. «Во время наших военных учений и позже командиры говорили нам не брать [украинских солдат] в плен. Это логистически громоздко».

Судебное заседание над русским военным. / © BBC

По словам Курашова, подразделения сообщили, что они будут выполнять логистические операции, такие как копание окопов, но их сразу же отправили в бой. Во время короткого штурма украинских позиций Курашов понял, что его подразделение не боеспособная военная единица.

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«Я видел людей, которые просто легли и умерли», — сказал он. В течение нескольких часов 10 человек из 18-членной штурмовой группы погибли, а остальные восемь оказались в плену.

Трудности расследования военных преступлений на фронте

В течение двух недель этот инцидент стал одним из многих тысяч дел о военных преступлениях в Украине. В Украине нет специализированных судов по рассмотрению военных преступлений, поэтому дела, как правило, рассматриваются в суде по месту совершения преступления. В этом случае — Заводской районный суд Запорожья. До полномасштабного вторжения 32-летний прокурор Никита Маневский занимался гражданскими преступлениями, но ни разу не участвовал в деле о военных преступлениях.

«Когда вы работаете с обычным делом об убийстве, это испытывает трудности, но это достаточно просто», — сказал Маневский. Вы знаете, где произошло убийство, вы можете собрать ДНК и отпечатки пальцев, вы можете найти орудие убийства. У вас почти немедленный доступ к телу. Вы можете провести судебно-медицинскую экспертизу.

По этому делу место убийства находилось на линии столкновения. «Мы даже не могли вытащить тело в течение двух месяцев,» — сказал он. «Это усложняло проведение какой-либо судебно-медицинской экспертизы. Тело слишком долго находилось под солнцем, дождем и снегом, а также было повреждено артиллерийскими обстрелами.

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Поэтому было трудно установить что-то конкретное о характере выстрелов, которыми был убит Ходнюк.

«К сожалению, это не тот уровень детализации, который нам нужен во время расследования убийства», — сказал Маневский. «Поэтому нам пришлось больше сосредоточиться на работе со свидетелями, которые у нас были.»

Фактически обвинение почти полностью опирается на свидетельства русских солдат. Нет других очевидцев, никаких снимков с беспилотника, зафиксировавших само событие, а физические доказательства являются косвенными, большинство из которых сильно повреждены продолжающимися неделями условиями на поле боя, прежде чем тела удалось найти.

Сложности свидетельств военнопленных

Показания по этому делу не лишены сложностей. Все свидетели военнопленные, которых содержит государственное обвинение. Каждый из них допрашивался до 10 раз украинская служба безопасности, в течение которых некоторые их истории менялись. Один затаил обиду на Курашова еще со времен их совместной учебы, рассказал он следователям. Другой сказал, что возмущается подсудимым за то, что, по его мнению, он помог им арестовать их.

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«Это сложная сфера,» — сказал Сергей Васильев, профессор международного права Открытого университета Нидерландов. «Военнопленные — это особенно уязвимая категория свидетелей, любые показания, которые они дают, следует воспринимать с определенной долей скептицизма.»

По словам Васильева, в показаниях военнопленных нет ничего плохого, но на их решение появиться на стороне обвинения могли повлиять разные факторы.

«Может быть, они ожидают лучшего отношения во время пребывания в украинской заключенной, возможно, они ожидают, что им будет предоставлен приоритет при обмене пленными,» — сказал он. «У них могут быть разные стимулы врать».

Курашов продолжает настаивать на версии о медике Седого. Он рассказал BBC, что признал себя виновным, считая: чем быстрее закончится суд, тем быстрее его смогут обменять обратно в Россию.

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Будущее Курашова и стремление к справедливости

Если Курашова сочтут виновным, он больше не будет военнопленным, а станет узником гражданской правовой системы Украины. Юрий Белоусов, руководитель отдела военных преступлений Генеральной прокуратуры Украины, рассказал BBC, что российские солдаты, осужденные за военные преступления, попадут в тюрьму в Украине и останутся там.

«Мы ведем преследование от имени жертв и их родственников, и они должны чувствовать, что справедливость свершилась», — сказал Белоусов.

Однако ситуация не так проста. Россия захватила многие тысячи мирных жителей во время полномасштабного вторжения и фактически держит их в заложниках в тюрьмах. Если Кремль решит вернуть Курашова, у него могут быть рычаги влияния, чтобы его получить.

Дмитрий Курашов, русский военный. / © BBC

«Это не столько юридический, сколько этический вопрос,» — сказал Белоусов. «Если, скажем, предложат обменять 100 человек на это, то да, возможно. Это наша обязанность преследовать жертв от имени потерпевших, но это также наша обязанность спасать наших людей, удерживаемых в России».

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Белоусов и их коллеги нацеливаются на «большую рыбу», чем Курашов. Их цель на этот и следующий год — возбудить дела против российского командования среднего и высшего звена. Согласно свидетельствам пленных россиян в подразделении Курашова, их старший командир прямо перед штурмом отдал приказ не брать пленных.

По словам Белоусова, подобные улики были найдены вдоль линии фронта. Мрачные видеодоказательства, иногда распространяющиеся в российских социальных сетях, похоже, подтверждают это. Россия, в свою очередь, обвинила украинские войска во внесудебных казнях, а Украина начала несколько расследований по собственным силам (точное количество неизвестно). Тем не менее, количество обвинений против России значительно превышает количество обвинений против Украины. Россия раньше отрицала совершение военных преступлений в конфликте.

ООН также задокументировала несколько случаев, когда российские общественные лица призывали к казням. В июле прошлого года после того, как украинская бригада «Азов» опубликовала в социальных сетях видео, на котором один из ее бойцов стреляет в российского солдата в блиндаже, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к «полным казням» украинских военнослужащих.

«Никаких слов о милосердии. Никакой человечности. Никакого помилования. Они не имеют права на жизнь. Качать, казнить и еще раз казнить,» — написал Медведев в соцсети Telegram.

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Слова Медведева ему ничего не будут стоить. Вместо этого они «кочуют» вниз, пока не достигнут уровня Виталия Ходнюка, Дмитрия Курашова и всех других россиян и украинцев, которые убивают друг друга ради непонятных целей войны. В этом случае одного из этих мужчин обвиняют в нарушении законов убийства, для которого его послали — законов, которые ему вполне можно было приказано игнорировать.

Если Курашова признают виновным, ему грозит пожизненное заключение. В конце разговора с BBC он сказал, что у него нет реального видения будущего, кроме желания вернуться в Россию.

«По крайней мере, у меня будет инвалидность», — сказал он, имея в виду потерю глаза и ожидаемые преимущества, которые это принесет. «Мне больше не придется быть бродягой.»

Конечно, Виталий Ходнюк не может вернуться домой. Прошло два месяца, прежде чем его тело удалось обнаружить. Его семья не хотела публично говорить о его смерти, но они помогли СБУ в расследовании. Послужной список Ходнюка свидетельствует о том, что он был опытным солдатом, защищавшим Украину от поддерживаемых Россией сил с 2015 по 2020 год и вновь вступившим в боевые действия в 2022 году.

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В прошлом мая, через шесть месяцев после его смерти, «Пингвина» привезли обратно в его село, чтобы похоронить. Яркое утро, всего в шаге от места, где он вырос и ходил в школу, люди выстроились на коленях вдоль улицы, чтобы наблюдать, как мимо проходит его гроб. Суд над Курашовым продолжается.

Ранее сообщалось, в сети опубликовали фото украинского военного из Мариуполя, пробывшего в плену с весны 2022 года. На сравнительных снимках заметно, как три года в застенках РФ сменили воина.