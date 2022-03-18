Впервые с начала войны оккупанты с полуночи до рассвета не обстреливали Харьков

Впервые с начала войны оккупанты с полуночи до рассвета не обстреливали Харьков

Утром 18 марта несколько ракет попали в корпус учебного заведения.

Впервые за 23 суток масштабного вторжения России с севера до 00:00 российские оккупанты ни разу не обстреляли Харьков.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По словам Синегубова, Вооруженные силы крепко удерживают позиции.

"Со стороны России были попытки атак, в том числе с использованием светошумовых гранат. Но наши ВСУ отражают все попытки наступлений. Также получают новые пополнения боеприпасов, нам есть чем стереть врага с харьковской земли", — глава ОГА.

Украинские военнослужащие частично уничтожили и остановили продвижение вглубь Украины подразделений 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил Российской Федерации. Руководитель ОГА сообщил, что оккупанты двигались в направлении Каменки. Утраты врага уточняются.

Утром 18 марта несколько ракет попали в корпус учебного заведения. Есть пострадавшие. Спасателям удалось локализовать масштабный пожар на рынке, который оккупанты обстреляли 17 марта. Есть жертвы среди мирного населения в результате обстрела Мерефы.

Сейчас сложная ситуация остается на Изюмщине, Балаклее, Липцах, Циркунах, Купянске, Волчанске. В российском плену находится поселковый председатель Великобурлукской общины Виктор Терещенко.

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