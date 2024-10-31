Впервые с начала войны: Силы обороны Украины получили преимущество над врагом на Курщине

ВСУ в Курской области могут свободно использовать преимущества местности для максимальной эффективности боевых действий.

Курская операция ВСУ позволила украинским защитникам получить такое преимущество над россиянами, которого у них не было с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет Business Insider.

По словам военных экспертов, преимущество прежде всего состоит в том, что Курская операция позволила перенести боевые действия на вражескую территорию. Поэтому украинским подразделениям не нужно защищать населенные пункты, а без оглядки на безопасность гражданских объектов можно более эффективно планировать свои действия.

"Вы просто сражаетесь там, где это выгодно, и отступаете, когда это не так. И это действительно эффективный способ ведения боевых действий", — объяснил военный эксперт из RAND Corporation Майкл Бонерт.

Издание отмечает, что в боевых действиях на собственной территории украинские защитники "упорно цеплялись за некоторые города", например — Бахмут, пока враг не заставлял их отступить.

Эксперты также отмечают, что с самого начала полномасштабного вторжения Украина оказалась в невыгодном положении, поскольку боевые действия велись исключительно на ее территории. Ситуацию удалось изменить только в августе 2024 года, когда ВСУ начали операцию в Курской области РФ и теперь могут свободно использовать преимущества местности для максимальной эффективности боевых действий.

По словам военного эксперта Уильяма Альберка из Центра Стимсона в Вашингтоне, Россия пытается вернуть контроль над "самыми легкими участками" на Курщине.

"Российским оккупантам будет гораздо труднее справиться с другой частью украинского выступления, ведь Украина может выбирать, когда и где обороняться", – отметил он.

Альберк считает, что отсутствие необходимости защищать всю подконтрольную территорию позволяет Украине создавать "зоны поражения" и "ловушки", чтобы замедлить продвижение России.

"Это огромное оперативное преимущество для командира, когда не нужно проводить никакие линии на песке", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, по информации Института изучения войны, в последнее время никаких подтвержденных изменений на линии фронта в Курской области РФ не было.

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