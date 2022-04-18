Впервые с начала войны в Украину въехало больше граждан, чем уехало: почему возвращаются люди

Впервые с начала войны в Украину въехало больше граждан, чем уехало: почему возвращаются люди

Из Польши 650 тыс. украинцев отправились в другие европейские страны.

В Украину из Польши впервые с начала полномасштабной войны, которую ведет Россия против нашего государства, въехало больше людей, чем уехало. Так, а субботу, 16 апреля, вернулось в Украину 22 тысячи человек, тогда как 19 200 уехали.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные польской пограничной службы.

Как отмечается, некоторые граждане возвращаются, чтобы увидеться с семьями, и преимущественно остаются недалеко от границы. Другие украинцы едут домой и намерены оставаться несмотря на предупреждение представителей местных властей из-за рисков ракетных ударов по городам.

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По данным ООН, с 24 февраля Украину покинули уже миллионы человек. 650 тысяч граждан из Польши отправились в другие европейские страны.

Напомним, ранее в Польше объяснили, почему украинским беженцам не стоит переезжать в крупные города.

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Как сообщалось, некоторые мужчины могут выехать за границу во время военного положения: перечень необходимых документов.

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