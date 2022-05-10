Впервые со времён войны не летят снаряды: Терехов о ситуации в Харькове

Впервые со времён войны не летят снаряды: Терехов о ситуации в Харькове

10 мая российские оккупанты впервые за время войны не обстреливали Харьков снарядами.

Однако пока о безопасности в городе еще рано говорить, поскольку для этого нужно время.

Об этом 10 мая во время телемарафона рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Мэр города отметил, что сегодня впервые во время полномасштабной войны российские оккупанты не обстреливали Харьков. Он отметил, что для оценки ситуации в сфере безопасности нужно еще несколько дней.

"Я бы хотел, чтобы уже сегодня люди строили планы, бизнес строил планы по возвращению в Харьков", – заявил мэр.

Напомним, силы обороны Украины освободили 4 села в Харьковской области от россиян: Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

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