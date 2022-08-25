Впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети: есть ли опасность для населения

Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, произошло полное отключение станции от энергосети.

Отключение воздушной линии из-за пожаров, вызванных постоянными обстрелами оккупантов, повлекло за собой изменения в работе Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"25 августа 2022 года из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Три других линии связи ранее были повреждены во время рашистских обстрелов", – говорится в сообщении.

Как пояснили, в результате этого два работавших энергоблока станции отключились от сети.

"Таким образом, действия захватчиков повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети — первое в истории станции", — добавили в "Энергоатоме".

Там уверяют, собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет. В настоящее время на АЭС ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.

Напомним, ситуация с Запорожской электростанцией опасна. Между тем в МАГАТЭ заявили, что демилитаризировать Запорожскую АЭС нужно с помощью "переговоров".

МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС только в одном случае

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