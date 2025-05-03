Впервые в истории: украинский дрон Magura в Черном море уничтожил российский истребитель

Морской дрон Magura / © Getty Images

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Впервые в истории боевой самолет Су-30 был уничтожен украинским морским дроном Magura.

Об этом сообщает ГУР и Defence Ukraine.

«2 мая 2025 года спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 — это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном», — говорится в сообщении.

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Эта историческая операция стала возможна благодаря инновационной беспилотной морской платформе «Магура», оснащенной ракетами Р-73. Этот дрон снискал свою популярность после уничтожения вертолетов, и теперь он сделал следующий шаг, сбив российский истребитель, ориентировочная стоимость которого составляет около 50 миллионов долларов.

Атака была совершена недалеко от города Новороссийск, где российские силы скрывают остатки своего черноморского флота. По словам российских пропагандистов, во время атаки пилотам удалось катапультироваться, а их спасли гражданские моряки. Однако, как отмечают официальные источники Украины, эта информация пока не была подтверждена.

Дата публикации 13:33, 03.05.25 Количество просмотров 16 Впервые в истории украинский морской дрон "Магура" сбил российский истребитель Су-30

Главное управление разведки Минобороны Украины позже подтвердило уничтожение Су-30, обнародовав кадры из морского дрона «Магура», попавшего во вражеский самолет. Это стало первым в истории случаем, когда истребитель был уничтожен с помощью морского дрона с вооружением типа Р-73.

Напомним, ранее мы писали о том, что одна из модификаций морского надводного дрона Magura оборудована ракетами класса «воздух — воздух» Р-73.