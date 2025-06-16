Впервые в мире ВСУ использовали уникальную комбинацию дронов для атаки "Елабуги"

А-22 и планера-камкадзе со 100 килограммовой БЖД / © defence-ua.com

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15 июня 2025 г. Силы обороны Украины ударили по «свободной экономической зоне «Елабуга» в России. Это место является одним из двух, где россияне производят ударные дроны Шахед, также известные как Герань-2.

Об этом пишет Defense Express.

Сначала предполагали, что для атаки использовали самолет А-22 в качестве беспилотного бомбардировщика. Однако позже появились доказательства, что для удара применили несколько другое — беспилотник А-22, буксировавший планер-камикадзе со 100-килограммовой боевой частью.

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Беспрецедентная тактика в современной войне

Такая схема атаки уникальна и ранее не использовалась в мире. До этого момента не было известно об использовании «дрона-камикадзе в качестве буксира» с «планером-камикадзе» в качестве дополнительной боевой нагрузки. Сам факт использования безмоторного планера как камикадзе тоже новый.

Украинский самолет Aeroprakt A-22 Foxbat, модифицированный в дальнобойный ударный беспилотный самолет / © armyrecognition.com

Упомянуть можно разве что историю Второй мировой войны, когда Союзники использовали десантные планеры, буксированные самолетами С-47. Или немецкий нереализованный проект планера-перехватчика Blohm und Voss BV 40, который должен быть вооружен пушками. Также есть историческая параллель с немецким проектом «Мистель» — когда бомбардировщик превращали в дрон-камикадзе с тонной взрывчатки и доставляли в цель с помощью другого самолета. Хотя «Мистели» были малоэффективны, сама идея могла повлиять на разработку украинской связи А-22 и планера-камикадзе.

Последствия удара: Потери на производстве дронов

Пока сложно оценить, насколько масштабно и эффективно эта новая схема дроновых атак может повлиять на российские оборонные предприятия. Однако, по данным OSINT-сообщества Dnipro, попадание украинских беспилотников по «Елабуге» привело к 14 раненым и двум погибшим россиянам. Они были заняты в производственном процессе на этой территории. Это свидетельствует о том, что атака была успешной и нанесла вред врагу.

Напомним, В Генштабе ВСУ подтвердили поражение места производства вражеских дронов в городе Елабуга (Татарстан).

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«15 июня подразделения Сил специальных Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора», — говорится в сообщении прессслужбы Генштаба.

Целью атаки были мощности по производству беспилотников в Елабуге (Республика Татарстан, РФ). Этот объект ВПК россияне постоянно используют для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотников по территории Украины, в частности, по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Российская Федерация ежемесячно производит более пяти тысяч дальнобойных беспилотников.

По состоянию на конец мая 2025 года Россия производит около 2700 ударных дронов Shahed-136/Герань-2 ежемесячно. Кроме того, ежемесячные темпы производства дронов-имитаторов «Гербера» составляют примерно 2500 единиц.

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