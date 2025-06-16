- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 618
- Время на прочтение
- 2 мин
Впервые в мире ВСУ использовали уникальную комбинацию дронов для атаки "Елабуги"
Украинские военные снова ударили по российской «свободной экономической зоне «Елабуга», где Россия производит ударные дроны «Шахед», применив уникальную комбинацию дронов для атаки.
15 июня 2025 г. Силы обороны Украины ударили по «свободной экономической зоне «Елабуга» в России. Это место является одним из двух, где россияне производят ударные дроны Шахед, также известные как Герань-2.
Об этом пишет Defense Express.
Сначала предполагали, что для атаки использовали самолет А-22 в качестве беспилотного бомбардировщика. Однако позже появились доказательства, что для удара применили несколько другое — беспилотник А-22, буксировавший планер-камикадзе со 100-килограммовой боевой частью.
Беспрецедентная тактика в современной войне
Такая схема атаки уникальна и ранее не использовалась в мире. До этого момента не было известно об использовании «дрона-камикадзе в качестве буксира» с «планером-камикадзе» в качестве дополнительной боевой нагрузки. Сам факт использования безмоторного планера как камикадзе тоже новый.
Упомянуть можно разве что историю Второй мировой войны, когда Союзники использовали десантные планеры, буксированные самолетами С-47. Или немецкий нереализованный проект планера-перехватчика Blohm und Voss BV 40, который должен быть вооружен пушками. Также есть историческая параллель с немецким проектом «Мистель» — когда бомбардировщик превращали в дрон-камикадзе с тонной взрывчатки и доставляли в цель с помощью другого самолета. Хотя «Мистели» были малоэффективны, сама идея могла повлиять на разработку украинской связи А-22 и планера-камикадзе.
Последствия удара: Потери на производстве дронов
Пока сложно оценить, насколько масштабно и эффективно эта новая схема дроновых атак может повлиять на российские оборонные предприятия. Однако, по данным OSINT-сообщества Dnipro, попадание украинских беспилотников по «Елабуге» привело к 14 раненым и двум погибшим россиянам. Они были заняты в производственном процессе на этой территории. Это свидетельствует о том, что атака была успешной и нанесла вред врагу.
Напомним, В Генштабе ВСУ подтвердили поражение места производства вражеских дронов в городе Елабуга (Татарстан).
«15 июня подразделения Сил специальных Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора», — говорится в сообщении прессслужбы Генштаба.
Целью атаки были мощности по производству беспилотников в Елабуге (Республика Татарстан, РФ). Этот объект ВПК россияне постоянно используют для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотников по территории Украины, в частности, по энергетической и гражданской инфраструктуре.
Российская Федерация ежемесячно производит более пяти тысяч дальнобойных беспилотников.
По состоянию на конец мая 2025 года Россия производит около 2700 ударных дронов Shahed-136/Герань-2 ежемесячно. Кроме того, ежемесячные темпы производства дронов-имитаторов «Гербера» составляют примерно 2500 единиц.