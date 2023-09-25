Впервые в Украину из России приехала жена за военнопленным мужем: что известно (видео)

Ирина Крынина ради мужа решила пожертвовать всем, что у нее есть, взяла детей и приехала за своим Евгением, но мужчина отреагировал неоднозначно.

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину из России приехала жена военнопленного россиянина. Ирина Крынина приехала из Красноярска с двумя дочерьми 7 и 10 лет. Женщина рассказала, что не поддерживает войну, хочет остановить ее и донести гражданам РФ, что они живут во лжи. Но муж отреагировал на приезд гражданской жены неоднозначно. Ирина списывает это на шок.

Журналист Дмитрий Карпенко, который обычно берет интервью у военнопленных, пообщался с Ириной Крыниной. Соответствующее видео обнародовал YouTube канал Volodymyr Zolkin.

Как добралась до Украины

Чтобы уехать из России в Украину, была построена целая схема. Сначала несколько недель женщина ждала визу. Затем ей и двум дочерям помогли купить билеты в Анталию. Сразу и туда, и обратно, чтобы ни у кого не возникло подозрения, поскольку силовики и так уже пристально следили за Ириной. При выезде из России их даже остановили на дополнительную проверку – опрашивали ее и старшую дочь. Ирина никому не говорила, что едет в Украину. Даже детям. Потому и вещи девочкам собрала, как на курорт – купальники, надувные круги. В результате из России их выпустили, а дальше они уже с помощью координаторов добрались из Анталии в Стамбул, затем в Молдову, а дальше — до Украины. Здесь им нашли трехкомнатную квартиру.

Ирина с гражданским мужем Евгением / Фото: скриншот с видео

Ирина Крынина сообщила, что она приехала в Украину, чтобы донести гражданам РФ, что они живут во лжи последние более полутора лет.

"Когда я все осознала, я не смогла оставаться в России, поэтому я здесь, чтобы донести хоть какую-то информацию до жителей России, которым не все равно на войну, и которые как-то могут повлиять на прекращение войны. Я приехала с двумя дочками — 7 и 10 лет. Осталась недвижимость, животные", — рассказала она.

Женщина говорит, что боится возвращаться в РФ, потому что ее поступок выходит за пределы понимания многих людей.

"Я консультировалась не с одним юристом, прежде чем принять это важное решение и приехать в Украину. Все мне единогласно отвечали, что это очень опасно. И если есть возможность просить о политическом убежище, лучше оставаться в Киеве", — рассказывает она.

Что предшествовало

Ирина подчеркнула, что приехала за гражданским мужем Ковтковым Евгением Юрьевичем, он попал на войну по мобилизации. Его забрали на девятый день мобилизации, 29 сентября ему вручили повестку, а 30 утром он был в военкомате и его уже не выпустили.

"Мы его даже собрать не смогли. Никакой медкомиссии ничего такого не было", — уточнила она.

7 июля 2023 года Евгений Ковткова попал в плен, о чем гражданская жена узнала сама из украинских Telegram-каналов.

"12 июля нашла видео, в котором увидела, как его берут в плен. Я сразу же побежала в военкомат, они зафиксировали информацию. У меня начались "семь кругов ада". Около четырех недель я пыталась добиться, чтобы его признали военнопленным. Видео для них не было аргументом, потому что в части мне сказали, что единственный орган, который может признать его военнопленным, это часть, в которую он входит. Им нужен рапорт от командира. Многие родственники об этом не знают", — рассказала россиянка.

Ирина отметила, что ее мужа взяла в плен 3-я отдельная штурмовая бригада, основанная ветеранами "Азова".

"Видео тогда записывал Билецкий. Я в Интернете нашла номер этого командира, дозвонилась ему по WhatsApp. Он со мной любезно поговорил, но ничем помочь не смог, потому что сказал, что прошло больше недели и их перевели в другое место. Меня никто не спрашивал, хочу ли я, чтобы он пошел на войну, он поставил меня перед фактом и сказал, что идет. К войне я с самого начала относилась крайне негативно, потому что я считаю, что в XXI веке вести войны ни к чему. Лучше сразу сесть за стол переговоров и все обсудить... Почему люди должны погибать", — говорит женщина.

"Я просто считаю Путина убийцей..."

Ирина также уточнила, что лично с Путиным не знакома, но считает его убийцей. "Я просто считаю Путина убийцей... Это человек с большими амбициями, который наверняка захотел вписать себя в историю, поиграть в войну, завоевать территории, хотя зачем они нам", — подытожила она.

Как на приезд жены отреагировал муж

Военнопленный о намерениях жены не знал. Когда он увидел ее, он был ошеломлен. Мужчина опустил голову и молчал, пока жена рассказывала, что в России военнопленные никому не нужны, что ее отовсюду прогоняли, что обменов нет из-за российской стороны. Ирина рассказала, что возвращающихся в РФ после плена мужчин отправляют обратно на войну.

Евгений Ковтков не мог прийти в себя от всего услышанного. Однако он сообщил, что все же хочет идти на обмен и возвращаться в Россию, потому что там родители. Остаться в Украине он не хочет, невзирая на то, что сюда приехала его гражданская жена. Но, чтобы ее посадили в России после этого визита в Украину, он тоже не хочет.

"Это была очень тяжелая встреча..."

Ирина настроена бороться за мужа, но волнуется за его решение, поскольку говорит, что во время войны он стал совсем другим человеком.

"Это была очень тяжелая встреча... Женя очень сильно изменился. Война меняет людей до неузнаваемости", — говорит женщина.

Она отметила, что ее муж сейчас находится в шоковом состоянии, и нужна очень большая работа по восстановлению его психики.

Напомним, в рамках проекта "Хочу жить" в Украине с начала полномасштабной войны действует программа "Вернем сына матери" и "Вернем жене мужа". То есть российским матерям и женам предлагают приехать в Украину за их родными.

В РФ обеспокоились большим количеством заявок от российских военнослужащих, желающих сдаться в плен ВСУ. Поэтому генпрокуратура РФ ранее даже блокировала работу украинского сайта.

Отметим, чтобы сдаться в плен, можно позвонить по телефонам: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от военнослужащих РФ.

Если чат-бот по каким-либо причинам не работает, то российские военнослужащие могут обратиться в СБУ.

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