"Впервые видим такое нивелирование человеческой жизни": боец 3-й ОШБр о потерях РФ под Авдеевкой

Под Авдеевкой оккупационные войска России несут колоссальные потери в живой силе и технике.

Об этом "Громадському радио" рассказал Анатолий Никитин "Бетон", младший сержант батальона БпАК, 3-й ОШБр.

"Все подразделения нашей бригады работали на общий результат, который мы видим. Что касается последней недели, то да — была продуктивная неделя. Противник не останавливается, несмотря на свои потери. Мы впервые (за время войны – ред.) видим такое нивелирование человеческой жизни и ресурсов ради достижения своей цели", — отметил военный.

В течение прошлой недели подразделения Третьей штурмовой бригады под Авдеевкой ликвидировали 146 и ранили 287 оккупантов. Бойцам также удалось уничтожить вражеские БПЛА SuperCam, Ланцет и САУ "Нона-С", а также поразить два танка Т-80 и БМП-3.

Анатолий Никитин добавил, что удачные действия под Авдеевкой являются общим успехом всей системы.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на утро 27 марта 2024 года ВСУ уничтожили около 439 190 солдат армии РФ. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1030 военных.

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