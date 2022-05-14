Впервые за 7 лет Бахмут страдает от взрывов снарядов, город атакуют вражеские самолеты

На границе Донецкой и Луганской областей россияне упорно пытаются наладить понтонную переправу через Северский Донец и то и дело получают там отпор от украинских защитников.

Счет сожженной российской техники идет на десятки, а количество ликвидированной рашистской пехоты вообще пока сложно сосчитать. В то же время вдоль всей линии столкновения на Восточном направлении враг не прекращает артиллерийские и авиационные удары. Под непрерывным огнем и передовая линия обороны украинских воинов, и гражданская инфраструктура, говорится в ТСН.

В Бахмуте начались взрывы два дня назад, просто при включении в прямой эфир корреспондента ТСН из города. Несколько "пакетов" российских "Градов" взорвались в окрестностях города в самом начале сумерек. Так близко, враждебная артиллерия, здесь не била, последние – более семи лет. «Три-четыре дня начало прилетать – в округе было. С этой стороны слышно. Но именно сюда, вот-вот начало прилетать», — рассказывает местный Андрей.

Еще светлым временем, в соседнем Соледаре, расположенном рядом с дорогой на Лисичанск, также прогремели мощные взрывы. Полдесятка вражеских тяжелых боеприпасов разорвались в черте города. Пожар вспыхнул, прямо на огородах у местных.

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Местные жители сначала предполагали, что по городу ударила артиллерия, и инверсионные следы в небе, не оставили сомнений: это был авиаудар. «Сначала бух, а затем последовал самолет. В полшестого начали еще. Потом где-то здесь били, за "Силью", а потом уже сюда пришло. Российские самолеты с красными звездочками над кладбищем, они на высоте, ну может метров 50, не выше», – рассказывает мужчина.

В этот раз гражданские не пострадали, да еще более мощные взрывы прогремели в том же районе — не прошло и суток. Были слышны разрывы в центре Бахмута, в полутора десятках километров от места попаданий. «Бабахнуло и все! Мы только оттуда. Туда четыре прилета было. Падал, кто куда мог, ни свиста, ничего не было, сразу резки взрывы были», — рассказывает работник агрофирмы.

Дым и копоть поднимались над местным агропредприятием, от него почти ничего не остался. Под «каток» кремлевской спецоперации попала сельскохозяйственная техника, химические удобрения и, почти две сотни мешков семян подсолнуха, завалена крыша огромного ангара.

Важные бетонные глыбы переломились как спички, железные конструкции — скрутило и разрывало. Под обломками оказался гражданский работник предприятия. Сначала и на этот раз было предположение, что из оккупированной части Луганщины, сюда — выстрелами дотянулась вражеская артиллерия. Но несколько характерных обломков снова доказали: атака была — из воздуха. «Самолеты появляются регулярно. Бывает, пролетают здесь, то делают разворот. Бомбят», — рассказывает военнослужащий ВСУ Апостол.

Россияне не прекращают обстрелы вдоль всей линии столкновения на восточном направлении

На территории, куда попали решительские бомбы, не было ни военной техники, ни расположения украинских бойцов, только бороны, сеялки, культиваторы, дрова, сено и семена с удобрениями. Украинские военные предполагают: еще одна цель таких авиаударов – отвлечь внимание наших защитников, от потенциально опасных для прорыва участков. «На одной из позиций была попытка прорыва: два танка шли в наступление, за ними пехота. Максимально близко, были переодеты в нашу форму, вооруженных сил. Конечно, эти танки были сожжены», — рассказывает военнослужащий ВСУ «Олег»,

Почти сотню: решетских танков, боевых машин пехоты, военных грузовиков, бронетранспортеров и даже катер — украинские воины в течение недели сожгли на самой границе Луганской области с Донбасом. Там между поселками — Белогоровка, Серебрянка и Дроновка, русские — с глуповатым рвением, с полдесятка раз пытались форсировать реку Северский Донец. И все полдесятка раз были биты украинской артиллерией. Те, кто уцелел и вплавь добрался до берега, вынуждены были бежать под давлением нашей пехоты.

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