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Впервые за больше месяца в России не заявили о "достижениях" на войне в Украине — ISW

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Впервые за больше месяца в России не заявили о "достижениях" на войне в Украине — ISW

Фото: Associated Press

Российская армия проводит очень ограниченные и неудачные штурмы на востоке Украины.

Более того, в четверг, 18 августа, агрессорка Россия впервые с 6 июля не сообщила о каких-либо территориальных "достижениях" в Украине.

Об этом сообщается в американском Институте изучения войны (ISW).

Эксперты ISW отмечают, что оккупанты в Донецкой области пытались атаковать к югу от Северска и к северо-востоку от Бахмута. Кроме того, вражеская армия продолжает наступательные операции возле Донецка, в частности к северу, западу и юго-западу от города.

Впрочем, оккупационные войска предприняли неудачную попытку наступления на Запорожском направлении. В частности, от Егоровки до Шевченко. Именно эти два населенных пункта расположены к востоку от границы Донецкой и Запорожской областей.

Напомним, начались 177 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Русская армия ведет штурмовые действия в направлении Лозово – Первомайское. Боевые действия там продолжаются, а также по направлению Покровское — Бахмутское. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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