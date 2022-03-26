Впервые за две недели Минобороны показало россиянам живого Шойгу

Впервые за две недели Минобороны показало россиянам живого Шойгу

Министр принял участие в совещании.

Минобороны России опубликовало видео с совещания с участием главы ведомства Сергея Шойгу, не появлявшегося на публике две недели.

Согласно видео, Шойгу заявил, что "с учетом проведения специальной военной операции на территории Украины, в 2022 году нужно сохранить заданные темпы поставок в войска перспективного вооружения".

Министр обороны РФ также сказал, что несмотря на антироссийские санкции, уровень заключения контрактов по гособоронзаказу РФ достиг 85%.

Кроме того, по словам Шойгу, "снабжение вооружения и техники с применением кредитных средств идет с опережением, а приоритетами является высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержка боевой готовности стратегических ядерных сил".

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу не появлялся на публике в течение двух недель. Также ТСН.ua рассказывает об исчезнувших из публичного пространства людях, приближенных к Путину.

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