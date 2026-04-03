Впервые за последние годы: РФ не сделала ни одного прорыва на фронте за месяц

Впервые за последние 2,5 года российская армия в течение месяца не смогла продвинуться на фронте в Украине. Речь идет о марте. Анализ Института изучения войны (ISW) свидетельствует о серьезном замедлении наступления врага и успешных контратаках ВСУ.

Об этом пишет RTE со ссылкой на анализ AFP на основе данных Института изучения войны.

Продвижение РФ на фронте замедлилось

По информации ISW, в марте украинские военные отбили 9 кв. км территории, тогда как продвижение российских сил замедлилось по всей линии соприкосновения.

В то же время в исследование не учитывались инфильтрационные действия российских подразделений за пределами фронта, а также заявления Москвы о якобы продвижении, которые ISW не смог ни подтвердить, ни опровергнуть.

Замедление наступления российских войск началось в конце 2025 года на фоне украинских контрнаступательных действий на юго-востоке. Если в январе россияне продвинулись на 319 кв. км, то в феврале — лишь на 123 кв. км, что стало самым низким показателем с апреля 2024 года.

Аналитики объясняют такую динамику не только действиями украинской армии, но и «запретом России на использование терминалов Starlink в Украине» и «усилиями Кремля ограничить доступ к Telegram».

Как и месяцем ранее, Россия потеряла часть позиций на южном отрезке фронта — между Донецкой и Днепропетровской областями, где в конце января она контролировала более 400 кв. км. Впоследствии эта площадь сократилась до 200 кв. км в феврале и до 144 кв. км в марте.

В то же время на севере Донецкой области ситуация для Украины оставалась более сложной — в направлении Краматорска и Славянска.

В течение 2025 года российские войска продвинулись больше, чем за предыдущие два года. Однако в первом квартале 2026 года их территориальные достижения составили лишь половину от аналогичного периода 2025-го.

Сколько территории Украины контролирует РФ сейчас?

Спустя четыре года после начала полномасштабной войны Россия контролирует чуть более 19% территории Украины, причем значительная часть этих земель была захвачена еще в первые недели вторжения. Около 7% территории — включая Крым и части Донбасса — находились под контролем России или пророссийских сил еще до 2022 года.

Атаки по Украине в марте — статистика

Согласно анализу AFP, в марте Россия применила против Украины больше дронов, чем в любой другой месяц с начала полномасштабного вторжения.

Данные, основанные на ежедневных сводках Воздушных сил Украины, свидетельствуют, что за прошлый месяц было использовано не менее 6462 дальнобойных беспилотника — почти на 28% больше, чем в феврале, и это уже второй подряд рост этого показателя.

Война в Украине — какая ситуация на фронте сейчас

Напомним, по данным Bloomberg, линия фронта фактически «зависла»: несмотря на активное наступление РФ почти на всех направлениях, прорвать украинскую оборону не удалось, а результаты атак оказались скромными при высоких потерях. Сейчас ВСУ вытесняют противника из Купянска, однако Россия готовит новую волну наступления на Славянск и Краматорск в апреле-мае. Источники в Кремле прогнозируют минимальный прогресс из-за эффективной работы украинских беспилотников.

Эксперты отмечают, что обе стороны пытаются перекрыть логистику врага на глубину до 300 км, а прифронтовая территория превратилась в «мертвую зону», где любая техника становится мгновенной мишенью.

По прогнозу военного эксперта Владислава Селезнева, из-за истощения оккупантов к началу осени на фронте наступит стагнация. Захват Донетчины будет стоить врагу не менее 300 тыс. жизней и продлится до двух лет, поэтому быстрый прорыв невозможен. Сейчас тяжелее всего у Покровска и Гуляйполя, однако ВСУ эффективно уничтожают логистику и энергетику РФ, что уже сократило экспорт нефтепродуктов агрессора на 45% и подрывает его способность финансировать войну.