Впервые за три года ВСУ перехватили инициативу: как удалось остановить масштабное наступление РФ

ВСУ добились преимущества над российскими войсками на поле боя в использовании беспилотников. Это преимущество украинских военных. Преимущество Украины в использовании БПЛА способствует остановке российского продвижения, а также в успехах недавних контратак Сил обороны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Украина с конца 2025 значительно усилила ударную кампанию средней дальности против российской логистики, военной техники и живой силы. Это препятствовало продвижению России по всему театру военных действий и, вероятно, также мешает весенне-летнему наступлению страны-агрессорки.

Успехи украинских БПЛА

«В ISW получили геолокационные доказательства, что украинские войска нанесли 41 удар средней дальности в январе 2026-го, 61 — в феврале и 115 в марте. Эти украинские атаки были в основном направлены против российских сил и средств на востоке и юге Украины. В частности, вблизи оккупированного Донецка, что ухудшило подготовку РФ к наступательным операциям в последние недели и месяцы», — говорится в отчете.

В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 9 апреля сообщил, что ежедневно украинские войска БпЛА выполняют более 11 тыс. боевых вылетов. В то же время количество нанесенных ударов в марте на 50% больше, чем в феврале. В частности, было произведено более 350 ударов средней дальности.

Российские так называемые «военкоры» признали, что Украина добивается успехов в своих усилиях по воздушному подавлению на поле боя с помощью беспилотников и других технологических адаптаций. Один российский милблогер также заявил: украинские силы, действующие вблизи стыка Днепропетровской и Запорожской областей, являющихся местом недавних успешных контратак ВСУ, одновременно используют от 300 до 400 БПЛА, развернутых на глубину 20 км.

Успехи ВСУ на поле боя

Американские аналитики отмечают, что чиновники РФ неоднократно пытались распространить ложный нарратив о том, что украинская линия фронта и политическая стабильность оказались на грани коллапса. Так Кремль пытается убедить Запад капитулировать перед их требованиями, которые Россия до сих пор не может обеспечить военным путем.

«Недавние данные свидетельствуют, что российские войска не только терпят неудачи на поле боя, а украинские инновации в сфере БпЛА сместили преимущество на поле боя в пользу Украины. Недавние успехи ВСУ приводят к тактическим, оперативным и стратегическим последствиям в боевом пространстве, которые подрывают российский нарратив о том, что украинская линия фронта на грани коллапса», — отмечают в ISW.

Американские аналитики констатируют, что увеличение количества ударов украинских войск по системам ПВО России и уровень перехвата дронов способствовали недавним успехам Украины на поле боя.

Украинские войска зимой 2025-2026 годов и весной 2026 года добились наибольших успехов на поле боя с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года, а также освободили наибольшую часть территории в самой Украине от контрнаступления 2023-го.

Напомним, Украина превзошла Россию по количеству атак БпЛА. Впервые с начала вторжения 2022-го ВСУ запустили больше ударных беспилотников, чем Россия в течение одного месяца. Вместе с тем фиксируется общий рост интенсивности ударов с обеих сторон.