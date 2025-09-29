- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 1 мин
Впервые зафиксирован российский ударный дрон с тепловизионной камерой: направлялся атаковать Сумы
Украинский эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов впервые зафиксировал новый тип ударного дрона — БМ-35 с тепловизионной камерой, который в ночь на 29 сентября стремится атаковать Сумы.
Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил, что его оборудование впервые зафиксировало ударный беспилотник БМ-35, оснащенный тепловизионной камерой. По его словам, аппарат летел в направлении Сум.
Бескрестнов опубликовал соответствующий кадр в своем Telegram-канале, отметив, что это может свидетельствовать об изменении тактики российских атак – теперь город могут атаковать не только днем, но и ночью.
Как мы писали, в ночь на 28 сентября РФ массированно ударила по Киеву беспилотниками и ракетами. К сожалению, есть жертвы.