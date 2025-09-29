Впервые зафиксирован российский ударный дрон с тепловизионной камерой: направлялся атаковать Сумы

Беспилотник / © tsn.ua

Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил, что его оборудование впервые зафиксировало ударный беспилотник БМ-35, оснащенный тепловизионной камерой. По его словам, аппарат летел в направлении Сум.

Бескрестнов опубликовал соответствующий кадр в своем Telegram-канале, отметив, что это может свидетельствовать об изменении тактики российских атак – теперь город могут атаковать не только днем, но и ночью.

Как мы писали, в ночь на 28 сентября РФ массированно ударила по Киеву беспилотниками и ракетами. К сожалению, есть жертвы.