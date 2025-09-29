ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Впервые зафиксирован российский ударный дрон с тепловизионной камерой: направлялся атаковать Сумы

Украинский эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов впервые зафиксировал новый тип ударного дрона — БМ-35 с тепловизионной камерой, который в ночь на 29 сентября стремится атаковать Сумы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © tsn.ua

Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил, что его оборудование впервые зафиксировало ударный беспилотник БМ-35, оснащенный тепловизионной камерой. По его словам, аппарат летел в направлении Сум.

Бескрестнов опубликовал соответствующий кадр в своем Telegram-канале, отметив, что это может свидетельствовать об изменении тактики российских атак – теперь город могут атаковать не только днем, но и ночью.

Как мы писали, в ночь на 28 сентября РФ массированно ударила по Киеву беспилотниками и ракетами. К сожалению, есть жертвы.

Дата публикации
Количество просмотров
90
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie