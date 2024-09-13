Вполне возможно, что мы отойдем на нашу территорию: майор запаса НГУ оценил ситуацию на Курщине

По словам ветерана российско-украинской войны, вероятно, операция ВСУ на Курщине была направлена на то, чтобы оттянуть российские войска.

Операция на Курщине была направлена на то, чтобы оттянуть российские войска.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

"Возникает вопрос, откуда россияне получили тяжелую технику. С севера река Сейм, где были взорваны мосты. Неоднократно мы слышали от нашего военно-политического руководства, что это был рейд. То есть начали использовать слово "рейд". Рейд означает, что военные подразделения заходят на территорию и затем покидают город. Рейд – это движение туда-сюда без задержания", – объяснил Гетьман.

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По словам ветерана российско-украинской войны, вероятно, что операция ВСУ на Курщине была направлена на то, чтобы оттянуть российские войска.

"Есть много составляющих этой операции, и можно считать, что все они преуспели. Поэтому я не уверен, что мы будем, как говорится, "упираться рогом". Если россияне сосредоточят там большое количество живой силы и техники, по всей вероятности, что мы отойдем на наши территории", – отметил Гетьман.

Напомним, аналитики ISW заявляют, что россияне пошли в контратаки в Курской области, ВСУ теряют позиции. Пока ситуация в регионе нестабильная.

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