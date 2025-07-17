Врач-палач: журналисты разоблачили мужчину, который издевался над украинскими пленными в российской колонии

Илья Сорокин, "Доктор Зло" / © Радіо Свобода

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Журналисты-расследователи идентифицировали 34-летнего Илью Сорокина как врача, причастного к жестоким пыткам. Также он не оказывал медицинскую помощь украинским военнопленным в колонии №10 в Республике Мордовия (РФ).

Об этом сообщили в проекте «Схемы» «Радио Свобода».

Жестокость в закрытой колонии

Журналисты «Схем» узнали многое о жизни в колонии в Мордовии. Это назвали имена врачей, работников и руководства.

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Согласно открытым российским источникам, колония рассчитана на около 850 человек. По информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, на апрель 2025 года там содержалось около 700 украинцев, среди которых немало морских пехотинцев и защитников Мариуполя.

Свидетельство пленных

Журналисты получили данные о 177 украинских военнопленных, которым удалось вернуться из 10 колонии. Несколько бывших заключенных предоставили свидетельство об Илье Сорокине, описывая его причастность к жестокому обращению с пленниками.

Павел Афисов, офицер 36-й отдельной бригады морской пехоты из Чернигова, проведший более полутора лет в этой колонии, вспоминает шокирующие эпизоды:

«Одного бахнул шокером, второго, третьего, начинает кричать: 'Ану стали на корточки и крякаем. Гусиным шагом к камере и крякайте'. Или говорит: 'Заводим мотоцикл'. Так же и еще начинает шокером подгонять. Он не лечил, он избивал шокером. Когда приходил, заставлял кричать весь корпус: „Слава русской медицине“. Или он кричит: 'Pepsi', а мы должны: 'Пшш, ааа'. Или он кричит: 'Йогурт', мы кричим в ответ: 'Данон'. Я не знаю, мужик лет 40, наверное, откуда у него такие больные замашки, непонятно.

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Александр Савов, морпех из той же 36-й бригады, также поделился своей историей издевательств:

«Останавливает меня, вижу — в белом халате. Думаю, доктор, что-то сейчас скажет. Я им говорил, что у меня были подозрения на туберкулез. А он мне говорит: Что надо кричать? ' А я же не знаю, я же впервые там. И он шокером меня — раз! Я молчу стою. Он снова: 'Что надо кричать? ' И еще раз меня шокером. Начал матом на меня кричать. Я его спросил, что надо кричать. Он говорит: 'Слава русской медицине'. Я кричу это. И он, чтобы я запомнил, еще раз шокером ударил. Я смотрю, будто в халате, как врач, чего он такой жестокий. Это я уже позже узнал, что там был такой 'Доктор Шокер'.

Что известно об Илье Сорокине?

Илье Сорокину 34 года, он женат и имеет двух дочерей. Родился и проживает в мордовском поселке Потма. С 2018 г. он работал в медицинской части колонии №10. В конце 2024 года Сорокин пошел служить и взял себе позывной «Доктор». По всей вероятности, сейчас он находится в силах материально-технического обеспечения армии РФ.

Журналисты «Схем» позвонили по телефону Илье Сорокину. Они рассказали ему, что украинские военные свидетельствуют о его участии в издевательствах. Сорокин сказал, что это неправда, потому что он там не работает. Затем он положил трубку. Когда журналисты попытались снова позвонить, он их заблокировал.

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Ранее стало известно, что американский учитель на пенсии Стивен Джеймс Габбард, захваченный российскими военными в 2022 году на востоке Украины, находится в заключении в колонии в Мордовии. Месяцами его семья не знала о местонахождении Габбарда после того, как в прошлом году российский суд приговорил его почти к семи годам заключения по обвинению в «наемстве». Только недавно ему удалось выйти на связь с сыном.

По словам находившихся с ним в одной колонии украинских военнопленных, к господину Габбарду применяли пытки из-за его гражданства: его избивали, лишали еды, заставляли часами стоять. Они заявили The New York Times, что опасаются за его жизнь.