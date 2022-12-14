Врачи час спасали: в Херсоне россияне убили 8-летнего мальчика, мужчину и женщину

Также погибли мужчина и женщина.

Российские террористы 14 декабря устроили массированный обстрел Херсона. Уже известно о трех погибших.

Об этом сообщил пресс-офицер Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук 14 декабря сообщил, что в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб 38-летний мужчина. Впоследствии в Херсоне обнаружили мертвой еще и женщину.

Также из-за российских ударов тяжелые травмы получил 8-летний мальчик. Медики час пытались его реанимировать, однако ребенок скончался.

"Мальчик 8 лет. Не спасли. Слишком много повреждений из-за минно-взрывной травмы. Горите в аду, с*ки", — написал Дмитрий Плетенчук.

Обстрелы Херсона

Херсон был единственным областным центром, еще в начале полномасштабной войны удалось оккупировать россиянам. 11 ноября Силы обороны освободили Херсон. С того времени россияне массированно обстреливают город.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич 14 декабря сообщил, что за минувшие сутки российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины и убили одного мирного человека, еще один человек получил ранения. 14 декабря днем оккупанты продолжили террор. В частности, россияне попали по зданию Херсонской ОВА.

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