"Врачи его спасли": Зеленский рассказал, что в госпитале вместе с ранеными украинцами лечится оккупант из РФ

"Врачи его спасли": Зеленский рассказал, что в госпитале вместе с ранеными украинцами лечится оккупант из РФ

Президент вручил украинским военным ордена и медали.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время посещения раненых украинских военных в госпитале вручил им ордена и медали. Он также сообщил, что в одной палате с защитниками Украины лечат оккупанта из России.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении 13 марта.

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"Сегодня я посетил наших ребят, наших защитников, которые восстанавливаются после ранений в военном госпитале. Поговорили. Вручил награды. Ордена и медали – за мужество, за славу для Украины. И я очень хочу, чтобы мое к ним поздравление "желаю здоровья" сработало сегодня именно так мощно, как и наши Вооруженные Силы, удерживающие ключевые рубежи. Уже 18 дней", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в этом же госпитале лечат и российского военного из Рязани.

"Он – в одной палате с нашими защитниками. Получает ту же помощь, от тех же врачей. Несмотря на то, что делал этот парень против нас, против Украины. Но врачи Украины его спасли. И это понятно. Потому что они люди, не звери. И должны пройти эту войну так, чтобы остались мы все людьми", – рассказал президент.

Он также поблагодарил всех врачей и медицинских сестер, которые работают в Киеве, в Днепре, в Виннице, во Львове, в Чернигове, на Донбассе, в Харькове, в Мелитополе, в Мариуполе.

В частности, Зеленский выразил искреннюю благодарность от всех украинцев таким госпиталям: