Врачи "Охматдета" отправились на деоккупированные территории: принимают 15 специалистов

Врачи столичного "Охматдета" начали проводить выездные консультации на деоккупированных территориях, кто и где может попасть.

Они уже обследовали почти полторы сотни детей в двух освобожденных от оккупации селах Киевской области. После этого провели осмотр в селе Мироновка, куда от войны вынужденно сбежало более 10 тысяч украинцев, говорится в ТСН.

В Прилуки прибыл «медицинский десант» из столичного "Охматдета", хотя город не был под оккупацией, но из-за боевых действий, которые велись на Черниговщине, местным жителям сейчас сложно добраться и в областной центр, и в Киев.

Медики только занимают кабинеты, а в регистратуру уже выстраивается очередь. Среди них 10-летняя Полина, вместе с семьей в Прилуках — вынужденные переселенцы. «Я жила под Харьковом, в селе Цвиркуны, и мы жили месяц в оккупации, меня ранило», — говорит ребенок.

Это произошло в доме их дяди, куда они переехали после того, как россияне разбомбили дом, где Полина жила с родителями и 4-летним братом. «Мы были в туалете, у нас нет подвала. Нас полностью засыпало и мы выжили», – рассказывает мама девочки.

Мама Полины Юлия добавляет – на дом с мужем собирала деньги 15 лет. Там все было так, как они мечтали: в европейском стиле, с камином и бассейном. Теперь должны начинать все с нуля. Пока с войны бежали в Прилуки. Но даже здесь, где нет русских оккупантов, дочь боится, что они могут вернуться, поэтому ребенка привели к психологу.

Кроме психолога, здесь еще 14 врачей разных специальностей. «Этих пациентов целево отбирала сама поликлиника по направлениям, то есть дети, имеющие патологию органов дыхания, кишечно-желудочного тракта, костно-мышечной системы, детские гинекологи», – рассказывает медицинский директор по поликлинической работе «Охматдета» Владимир Сова.

Врачи столичного "Охматдета" проводят выездные консультации на деоккупированных территориях

Самые большие очереди к врачам-офтальмологам, аллергологам и неврологам. У кого медики обнаруживают патологии – сразу направляют их на лечение дальше. «Со сколиозом много. Уже двоих направили на плановое хирургическое лечение», — говорят врачи.

Медики успели обследовать за день около трехсот детей. Уже в эту пятницу планируют снова приехать в Прилуки. В здешнем доме ребенка их уже ждут 80 маленьких пациентов.

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