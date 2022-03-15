Врачи спасают людей кровью, которая из них и вытекает, и шьют нитями прямо в темных подвалах

Врачи спасают людей кровью, которая из них и вытекает, и шьют нитями прямо в темных подвалах

О невероятных историях жизни рассказывают корреспонденты ТСН.

Люди, которым удалось выжить, и для которых врачи каждый день совершают чудо, благодарят своих спасателей.

Об этом говорится в ТСН.

Здесь снова воздушная тревога – интерны сидят у толстенных стен старой больницы. "Мы в темноте работаем, в потемках, с первого дня обстреливали, группы с оружием ходили и стреляли, на окнах коробки с инфузионными растворами, чтобы задержать эти пули", — говорю интерны.

В ординаторской врач хвастается – за три недели жизни здесь успел стать дедом. «Пока я здесь, у меня дочь родила внука. Неделю сидела во Львове, мы через сутки заехала во Львов и там родила»,- говорит мужчина.

Здесь остается место для юмора – вот к примеру, способ, как проверить, вышел ли пациент из наркоза:

- Российский военный корабль...

- Иди на х**

- А почему так тихо?

- Что, б*, иди на х*

Врачам приходится спасать людей, как не спасали уже много лет – а именно переливать им напрямую их потерянную кровь. Рекорд – девушка, потерявшая 7 литров крови, ей заливали и ее, и донорскую – и она жива.

Едва не в каждой палате, не на каждой кровати здесь история невероятного спасения. Интенсивная терапия – у Андрея нет возможности говорить, но так хочется передать привет. Этот пациент до войны был массажистом, но когда шел в военкомат – попал под обстрел.

«Я вижу, что война для меня закончена, но не теряю надежду, наши врачи делают все возможное, просто попал под огонь на Лукьяновке. Сильное поражение руки, живота», – говорит мужчина.

Дядя Саша – местная легенда, он переехал из оккупированной части Молдовы, более известной как Приднестровье, в Ирпень. «Меня ранило в предплечье», – показывает мужчина.

Он едва долез в подвал родного дома. «Поднялся, упал, поднялся, упал снова. Мне нужно было к своим прийти», – говорит он.

Его прооперировали в подвале. «Врач, он пенсионер-стоматолог зашил мне эту рану какими-нибудь не такими нитями, в темноте, ему светили», — рассказывает мужчина.

Об Александре узнали оккупанты и хотели забрать через Беларусь в Россию. «У меня одна родина, не надо мне две», – ответил тогда Александр.

Его не отдал, а потом и вынес на себе парень по имени Сергей, теперь у Александра план – увидеть своих спасателей.