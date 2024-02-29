Враг 26 раз ударил по Донетчине: повреждено много домов, есть жертвы (фото)

В частности, в результате обстрелов в Гродовке разрушены админздание, магазин и частный дом, еще три дома повреждены.
Российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области в течение 28 февраля, убив двух человек и еще одного ранив. Зафиксированы многочисленные повреждения и разрушения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Волновахский район. В результате российских обстрелов в Богоявленке Угледарской громады были повреждены сельхозпредприятие и дом.
Покровский район. В Очеретинской громаде в Желанном в результате вражеских ударов один человек получил ранения, был поврежден дом культуры.
В Марьинской громаде оккупанты из артиллерии обстреляли Красногоровку, Константиновку, Георгиевку и Максимилиановку.
В Кураховской громаде вражескими атаками повреждены четыре дома: два – в Курахово и два – в Остром.
В Гродовке разрушены админздание, магазин и частный дом. Еще три дома были повреждены.
Краматорский район. В результате обстрелов в Новой Полтавке Ильиновской громады повреждения получили гараж и инфраструктурный объект.
В Лиманской громаде захватчики повредили три дома в Торском, один – в Ямполевке и один – в Озерном.
Бахмутский район. Под вражескими ударами в Северске погиб один человек. Еще один человек погиб в Переездном Звановской громады.
Филашкин добавил, что с линии фронта в течение суток было эвакуировано 173 человека, среди которых – 26 детей.
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Отметим, что россияне также продолжают обстреливать Харьковскую область. За минувшие сутки там погибли четыре человека, среди которых был и шестилетний ребенок.
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