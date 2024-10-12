Враг активизировал атаки на Купянском направлении, продолжаются ожесточенные бои: детали от Генштаба

За прошедшие сутки на фронте всего зафиксировано 169 боевых столкновений. Больше всего штурмов произошло на Кураховском отрезке. Враг также активизировался на Купянском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении враг один раз безуспешно пытался штурмовать вблизи населенного пункта Тихое.

Противник активизировался на Купянском направлении, за сутки произошло 23 атаки захватчиков.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз.

На Северском направлении враг наступательных действий не совершал.

На Краматорском направлении оккупанты безуспешно атаковали восемь раз в районах Калиновки, Часов Яра, Ивановского и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от Нелиповки, Торецка и Щербиновки. Большинство из них украинские защитники отбивали в Торецком районе.

На Покровском направлении украинские воины остановили 20 штурмовых и наступательных действий агрессора.

Наибольшее количество атак отбито Силами обороны на Кураховском направлении, всего остановлено 32 атаки врага.

На Времивском направлении враг усилил давление и совершил 15 штурмов позиций ВСУ. Противник активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские захватчики штурмовых действий не совершали.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Ранее Генштаб сообщил, что наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. Больше о потерях россиян читайте вновости.

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