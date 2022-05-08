Враг активизировался: Генштаб ВСУ сообщил о тактике российской армии на Донецком и Таврическом направлениях

В течение последних суток враг активизировал ведение боевых действий.
На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 8 мая.
Оккупанты пытаются осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей.
"Враг проводил перегруппировку, восполнение потерь, наращивал системы противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения, предположительно с целью активизации боевых действий в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск", — добавили в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось, что кафиры подтянули 2 БТГ для наступления на Изюмском направлении в Харьковской области.
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