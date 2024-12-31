Враг активизировался на нескольких направлениях, а ВСУ восстановили утраченные позиции – ISW

Оккупанты коварно наступают на нескольких направлениях, однако наши защитники героически продолжают оборону.

Об этом сообщили в Институте изучения войны.

По данным ISW, 30 декабря российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако успеха не имели.

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Также по информации российских источников, оккупанты могли захватить Ивановку и продвинуться в Тернах.

"Эта информация может быть преждевременной", – говорится в сообщении.

Украинские военные восстановили утраченные позиции во Временном Яру. Они контролируют тактически важный огнеупорный завод.

"Российские военные блоггеры пишут о захвате россиянами железнодорожной станции в городе, однако это не подтверждено", – отметили в ISW.

В Торецке продолжаются городские бои, а на Покровском направлении есть продвижение как в ВСУ, так и у врага.

"У врага есть определенные успехи у Угледара и незначительные — северо-западнее Курахового", — подытожили в институте.

Напомним, фиксируется продвижение российских военных в Курской области в районе главного "украинского плацдарма".

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