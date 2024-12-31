Враг активизировался на нескольких направлениях, а ВСУ восстановили утраченные позиции – ISW

Украинские военные продолжают защищать страну.
Оккупанты коварно наступают на нескольких направлениях, однако наши защитники героически продолжают оборону.
Об этом сообщили в Институте изучения войны.
По данным ISW, 30 декабря российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако успеха не имели.
Также по информации российских источников, оккупанты могли захватить Ивановку и продвинуться в Тернах.
"Эта информация может быть преждевременной", – говорится в сообщении.
Украинские военные восстановили утраченные позиции во Временном Яру. Они контролируют тактически важный огнеупорный завод.
"Российские военные блоггеры пишут о захвате россиянами железнодорожной станции в городе, однако это не подтверждено", – отметили в ISW.
В Торецке продолжаются городские бои, а на Покровском направлении есть продвижение как в ВСУ, так и у врага.
"У врага есть определенные успехи у Угледара и незначительные — северо-западнее Курахового", — подытожили в институте.
Напомним, фиксируется продвижение российских военных в Курской области в районе главного "украинского плацдарма".
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