Враг активно атакует Покровское направление: Нацгвардия о ситуации на фронте

На этом участке фронта за последние сутки в районах ответственности украинских подразделений произошло 11 боевых столкновений.

На Покровском направлении русские подразделения активно используют пехотные группы, дроны, артиллерию и минометы для наступательных действий.

Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире программы "Мы-Украина".

"Противник достаточно активно ведет наступательные действия как в отношении населенных пунктов в районе Покровска, так и на южном фланге самого Покровска. Оккупанты сосредотачивают пехотные группы численностью от двух до десяти человек для продвижения. Они используют нынешние погодные условия – туман и плохую видимость. Поэтому аэроразведка не всегда может эффективно выявлять цели на дальних подступах”, — отметил Музычук.

Он также сообщил, что враг активно применяет FPV-дроны и артиллерию, в частности, минометы, дальность действия которых составляет от 3 до 5 километров.

Музычук подчеркнул, что в последние дни россияне практически не привлекают тяжелую технику к штурмам. Они используют легкобронированные машины – автомобили или мотоциклы.

“Применение дронов значительно возросло. Если сравнивать с осенью 2024 года, то сейчас интенсивность использования БПЛА с обеих сторон увеличилась более чем в 2,5 раза ”, — добавил представитель Нацгвардии.

Напомним, украинский экипаж танка Leopard уничтожил колонну из 5 бронемашин армии РФ. Оккупанты двигались по полевой дороге у лесополосы, где и попали под огонь пушки.

Читайте также: