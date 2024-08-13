Враг активно наступал на Покровском направлении: Генштаб отчитался о боях на фронте

На фронте в Украине в течение 12 августа произошло 134 боевых столкновения. Активнее всего российские войска наступали на Покровском направлении.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 13 августа.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении за сутки было зафиксировано три боя. Украинские войска отражали штурмовые действия врага вблизи Волчанска и Тихого.

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На Купянском направлении произошло 12 боестолкновений, в частности, возле Берестово, Стельмаховки, Глушковки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки.

На Лиманском направлении российские оккупанты атаковали 24 раза неподалеку от Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении за сутки было зафиксировано четыре боя. Силы обороны Украины отражали вражеские штурмовые действия вблизи Верхнекаменского и Спорного.

На Краматорском направлении произошли семь боев в районах Часова Яра и Богдановки.

На Торецком направлении захватчики устроили 10 атак неподалеку от Железного, Торецкого и Нью-Йорка.

На Покровском направлении украинские защитники отразили 52 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанное, Скучное, Пантелеймоновка, Тимофеевка, Новожеланное, Птиче, Воздвиженка. Самая большая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.

На Кураховском направлении украинские войска отразили восемь вражеских атак возле Парасковеевки, Георгиевки, Красногоровки, Калиново и Константиновки.

На Времивском направлении российская армия шесть раз наступала в сторону Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении оккуппанты провели два штурма позиций украинских подразделений вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг устроил шесть атак украинских оборонных рубежей и потерпел поражение.

На Гуляйпольском направлении ситуация остается без особых изменений.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями силы РФ сохраняют военное присутствие, совершают минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории своего государства.

Вражеские обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов

В течение 12 августа российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением семи ракет, а также устроили 67 авиаударов, сбросив 96 КАБов. Кроме этого, враг совершил более 4400 обстрелов, из них 123 – из РСЗО.

Оккупанты наносили авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Запсилье, Могрица, Большой Прикол, Ольшанка, Сенное, Большая Рыбица, Партизанское, Юнаковка, Локня, Вакаливщина, Глухов, Покровка, Веселовка, Мануховка, Грунивка Сумской области; Нововодяное Луганской области; Торецк, Нелиповка, Нью-Йорк, Дилиевка, Дружба, Александрополь, Новодонецкое, Мирноград, Водяное Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области; Бургунка Херсонской области.

В свою очередь, украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также поразили пункт управления и артиллерийскую систему.

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