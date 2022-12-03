Враг активно применяет авиацию для поддержки наступления на двух направлениях — Генштаб.

Российские войска сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны и осуществляют инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.

Российские оккупанты продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях и активно применяют авиацию для поддержки наземных группировок.

Об этом сообщили в субботу, 3 декабря, в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны и осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.

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В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных и 10 авиационных ударов, а также осуществили 3 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В частности, ракетный удар был нанесен по объекту гражданской инфраструктуры города Краматорск.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре на всей территории Украины.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из разнокалиберной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Одноробовка, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестово и Вишневое Харьковской области и Макеевка и Площанка в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Серебрянка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Опросное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг также ведет оборонительные действия. Совершил артиллерийские обстрелы районов более десяти населенных пунктов рядом с линией столкновения, в частности, Орехова Запорожской области.

На Херсонском направлении враг ведет оборону ранее захваченных рубежей. Совершает обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск и освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Не прекращает обстрелы пригорода и города Херсон.

Потери врага

Противник продолжает нести потери. В частности, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточение противника в городе Старобельск Луганской области потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 — погибшими.

В течение 2 декабря, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

Также в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области был сбит вражеский самолет. Информация о его типе уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов и 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ врага.

Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Краснопоповка Луганской области и Соледар, Опросное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

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