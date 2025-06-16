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Враг атаковал Черкасчину: власти сообщили о последствиях (фото)
Черкасская область отразила ночную дроновую атаку: силы ПВО обезвредили 18 российских беспилотников.
Российские оккупанты атаковали Черкасскую область беспилотниками в ночь на 16 июня. Были повреждены дома, гараж, обесточено село.
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
Начальник ОВА отметил, что из-за вражеской дроновой атаки силы противовоздушной обороны работали на Черкасчине до поздней ночи. Защитники из ПВО уничтожили 18 российских беспилотников.
В то же время в Черкасском районе обломками дрона зацепило газовую трубу низкого давления. Из-за этого во дворе возник пожар, но его оперативно потушили.
По предварительным данным, повреждены четыре дома и разрушен деревянный гараж. Также село частично обесточено. Восстановительные работы продолжаются.
Напомним, во время российской атаки беспилотниками в ночь на 16 июня полеты вражеских дронов были зафиксированы в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.
Утром Воздушные силы ВСУ проинформировали, что Россия ударила по Украине 138 беспилотниками «Шахед» и дронами других типов. Силы ПВО обезвредили 125 вражеских беспилотников, но были и попадания.