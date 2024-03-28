Враг атаковал дронами Харьков и обстрелял 20 населенных пунктов области: детали о разрушениях от ОВА

В результате ночной атаки по городу повреждены ресторан, магазин, офисные помещения. В жилых домах выбило окна.
Российские войска в ночь на 28 марта атаковали Харьков дронами-камикадзе "Шахед". Также в течение суток оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Российские захватчики в 00:15 ударили беспилотниками "Шахед" по Киевскому району Харькова. Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры: ресторан, магазин, офисные помещения. В близлежащих жилых домах выбило окна. Обошлось без пострадавших.
Днем 27 марта враг устроил авиаобстрел по Шевченковскому району Харькова. Были выбиты окна в учебном заведении. Пострадал один человек.
В результате обстрела жилого массива повреждены две жилые пятиэтажки, один четырехэтажный жилой дом и три автомобиля. Пострадали 19 человек, четверо из которых – дети. Погиб 59-летний гражданский мужчина.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: По Харькову прилетели авиабомбы нового образца! Как горожане приходят в себя после атаки! Прямое включение
Обстрелы Харьковской области
Около 20 населенных пунктов Харьковщины подверглись артиллерийским и минометным ударам врага. В частности, речь идет о таких: Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелечая и другие. Авиаудары захватчики нанесли по населенным пунктам Новоегоровка, Ивановка, Ветеринарное, Харьков, Синьковка, Кругляковка, Боровая.
В 03:10 армия РФ ударила управляемыми авиабомбами по селу Боровая Изюмского района. Были повреждены коммуникации и пять частных домов. Пострадавших нет.
Читайте главные новости дня:
- "Людоловы" из ТЦК: эксперт объяснил, что нужно срочно изменить в мобилизации
- В России может начаться серьезная межэтническая рознь — NYT
- Российский посол срочно сбежал из Польши: что произошло
В 21:10 оккупанты обстреляли Боровую. Повреждены двухэтажное здание детсада, три многоквартирных дома и здание котельной. От полученных ран погиб 12-летний подросток.
В 14:35 в результате атаки УАБ по Купянску было повреждено общежитие и четыре многоквартирных дома. Пострадавших нет.
В 13:47 в селе Петровка Харьковского района на неизвестной взрывчатке подорвался 47-летний мужчина. Он был доставлен в больницу.
В 13:00 враг сбросил боеприпасы ВОГ на село Двухречная: поврежден частный дом. Пострадал 67-летний мужчина.
Напомним, для удара по Харькову 27 марта россияне впервые с 2022 года применили авиабомбы – дешевый аналог крылатой ракеты, изготовленный на базе ФАБ-250.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Такое впервые! Россия ударила по школе и детской площадке в Харькове авиабомбами!
Читайте также: