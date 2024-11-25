Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Николаевской области: что со светом

Российские войска устроили атаку на энергетическую инфраструктуру Николаевской области беспилотниками "Шахед".

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В ночь на 25 ноября силы и средства противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили два беспилотника типа "Шахед".

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"В результате ночной вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть отключения абонентов", — отметил Ким.

Энергетики уже заживили большинство потребителей. Продолжаются восстановительные работы. Обошлось без пострадавших.

Напомним, армия РФ в ночь на 25 ноября в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". В разных уголках страны работала ПВО и звучали взрывы.

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