Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Николаевской области: что со светом

Силы ПВО сбили два вражеских дрона.
Российские войска устроили атаку на энергетическую инфраструктуру Николаевской области беспилотниками "Шахед".
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В ночь на 25 ноября силы и средства противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили два беспилотника типа "Шахед".
"В результате ночной вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть отключения абонентов", — отметил Ким.
Энергетики уже заживили большинство потребителей. Продолжаются восстановительные работы. Обошлось без пострадавших.
Напомним, армия РФ в ночь на 25 ноября в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". В разных уголках страны работала ПВО и звучали взрывы.
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