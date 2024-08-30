Враг атаковал Харьков КАБами: есть попадание в 12-этажку, убит ребенок

Оккупанты убили девочку прямо на детской площадке.
Российские войска нанесли удары КАБами по Харькову и району днем 30 августа. Зафиксированы попадания, в том числе по 12-этажному жилому дому.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Сначала он написал в телеграме, что оккупанты наносят удары, призвав жителей Харькова и района направляться в укрытия.
Впоследствии Синегубов сообщил о попадании:
"По предварительным данным, есть попадания по гражданской инфраструктуре в Харькове и Чугуеве. На эту минуту — без пострадавших".
По данным главы ОВА, один из ударов повредил образовательное учреждение в Харькове.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, враг атаковал город КАБами. По его словам, один удар пришелся по гражданской инфраструктуре в центральной части Харькова.
"По предварительной информации, в Индустриальном районе есть попадание по 12-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется", – говорится в заявлении городского головы.
Впоследствии он уточнил, что в многоэтажке двое погибших. Синегубов сообщил о по меньшей мере двух погибших и пятерых раненых.
Терехов сообщил об ударе и по Немышлянскому району. Там погиб ребенок.
"В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочку. Еще минимум три человека в этом районе ранены", – заявил мэр.
Напомним, утром 30 августа российские войска обстреляли Сумы. Под атаку попало предприятие, было много раненых.
К слову, накануне войска РФ сбросили авиабомбу на дом в селе Измайловка Донецкой области. Под завалами погибла семья из четырех человек.
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