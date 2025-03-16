Враг атаковал Изюм в Харьковской области: есть погибшие и раненые

Вечером 15 марта оккупанты ударили по Изюму в Харьковской области ударными БпЛА. Есть пострадавшие и жертва.

Об этом сообщает ГСЧС.

Удар по Изюму 15 марта

Зафиксировано 3 попадания в частном жилом секторе. В результате обстрела горели жилые дома на площадях 80 кв.м и 200 кв.м, также сухая трава площадью 1 га. Пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС.

"67-летняя женщина получила обломочные ранения, с открытым переломом была госпитализирована, к сожалению, от полученных травм скончалась", — отметил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Удар по Изюму 15 марта / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Пострадали еще двое 17-летних парней и 76-летняя женщина, добавляет он, их доставили в медучреждение.

Ранее россияне ударили по больнице в Золочеве Харьковской области.

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