Враг атаковал Изюмский район: в ОВА сообщили детали об ужасных последствиях

Во время обстрела Боровой захватчики ранили троих детей.
Российские оккупанты обстреляли село Боровая Изюмского района Харьковщины днем 6 марта. Захватчики нанесли разрушения, ранили людей и убили мужчину.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Российские войска ударили по Боровой, в результате чего вспыхнул пожар на территории домовладения, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки.
По предварительным данным, погиб 70-летний гражданский мужчина. Еще четыре человека получили ранения, трое из них – дети.
Из-под завалов удалось спасти женщину. Ее доставили в больницу.
Ликвидация последствий продолжается.
Напомним, в течение 5 марта российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов Харьковщины. В результате атак погибла 58-летняя женщина.
Читайте также: