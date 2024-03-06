Враг атаковал Изюмский район: в ОВА сообщили детали об ужасных последствиях

Во время обстрела Боровой захватчики ранили троих детей.

Российские оккупанты обстреляли село Боровая Изюмского района Харьковщины днем 6 марта. Захватчики нанесли разрушения, ранили людей и убили мужчину.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские войска ударили по Боровой, в результате чего вспыхнул пожар на территории домовладения, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки.

По предварительным данным, погиб 70-летний гражданский мужчина. Еще четыре человека получили ранения, трое из них – дети.

Из-под завалов удалось спасти женщину. Ее доставили в больницу.

Ликвидация последствий продолжается.

Напомним, в течение 5 марта российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов Харьковщины. В результате атак погибла 58-летняя женщина.

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