Враг атаковал медицинское учреждение в Одессе: Труханов показал последствия (фото)

Последствия удара по Одессе / © t.me/truonline

Реклама

В результате атаки ударных беспилотников в одном из медицинских учреждений Одессы повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная.

Об этом сообщил глава города Геннадий Труханов.

Он заявил, что в результате вражеской атаки пациенты не пострадали.

Реклама

Кроме того, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.

«На месте работают оперативные службы и городской штаб. После получения разрешения коммунальные службы приступят к ликвидации последствий атаки и восстановлению дорожного полотна», — говорится в заявлении.

Пока известно о 5 пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу своими ударными беспилотниками .

Мы ранее информировали, что США выразили соболезнования жертвам «ужасного российского ракетного обстрела города Сумы в Украине» , который РФ нанесла в Вербное воскресенье.