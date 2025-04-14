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Враг атаковал медицинское учреждение в Одессе: Труханов показал последствия (фото)
Пока известно о 5 пострадавших.
В результате атаки ударных беспилотников в одном из медицинских учреждений Одессы повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная.
Об этом сообщил глава города Геннадий Труханов.
Он заявил, что в результате вражеской атаки пациенты не пострадали.
Кроме того, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.
«На месте работают оперативные службы и городской штаб. После получения разрешения коммунальные службы приступят к ликвидации последствий атаки и восстановлению дорожного полотна», — говорится в заявлении.
Пока известно о 5 пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу своими ударными беспилотниками .
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