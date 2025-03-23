Враг атаковал мирных жителей в Донецкой области: стало известно о погибших

Два человека погибли и один получил ранения в результате очередных атак противника на Донетчину 23 марта.

Об этом Донецкая областная прокуратура сообщила вечером 23 марта.

Попадание, вероятно, РСЗО "Смерч" произошло вблизи многоквартирного дома. В результате обстрела по месту жительства погиб 46-летний мужчина.

Фото: Донецкая областная прокуратура

"Также под прицелами ВС РФ в очередной раз оказалась жилая застройка Покровска. Во время вражеских атак смертельно травмирован 76-летний пенсионер, находившийся на улице. Также получил телесные повреждения горожан 69 лет – у него диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения",

Тип оружия устанавливается.

При процессуальном руководстве Славянской и Покровской окружных прокуратур начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее спикер ОСУВ "Хортица" сообщил детали о ситуации на Покровском направлении. Российские военные пытаются активизировать свои силы. Однако масштабы после паузы с их стороны уже не таковы.

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