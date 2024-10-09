Враг атаковал Полтавскую область тремя баллистическими ракетами: стали известны последствия

По предварительной информации, без пострадавших.
Российские военные ночью атаковали Полтавскую область тремя баллистическими ракетами.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
"Есть повреждение промышленного объекта в области. По предварительной информации, без пострадавших", – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 8 октября в Кременчуге и Полтаве раздались взрывы. По предварительной информации, обошлось без попадания в гражданскую инфраструктуру."
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